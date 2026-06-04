Даугавпилс ждет! 5 июля начинается грандиозный городской праздник - главное событие года

Городские улицы, парки и скверы превратятся в площадки для концертов, встреч с артистами и настоящего праздничного веселья. Семьи с детьми смогут отправиться за приключениями на аттракционы в Семейный парк. Гурманов удивят угощения в парковых кафе и на фуд-кортах, а Праздничный рынок на улице Ригас станет идеальным местом для поиска красивых, практических и оригинальных подарков для себя и близких.