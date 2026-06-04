Даугавпилс ждет! 5 июля начинается грандиозный городской праздник - главное событие года
5 июня в Даугавпилсе стартует самое ожидаемое событие года — Праздник города. В течение трех дней город будет дышать в праздничном ритме, приглашая каждого насладиться музыкой, вкусами, движением и радостью встреч. В этом году праздник проходит под девизом «Даугава объединяет. Даугавпилс празднует», отмечая 751-й день рождения города и объединяя традиции с современной атмосферой.
Городские улицы, парки и скверы превратятся в площадки для концертов, встреч с артистами и настоящего праздничного веселья. Семьи с детьми смогут отправиться за приключениями на аттракционы в Семейный парк. Гурманов удивят угощения в парковых кафе и на фуд-кортах, а Праздничный рынок на улице Ригас станет идеальным местом для поиска красивых, практических и оригинальных подарков для себя и близких.
Музыка, «Туристическая улица» и главные концерты
На нескольких сценах выступят как любимые в Латвии артисты, так и местные таланты, а также зарубежные гости. Парк Дубровина и сквер Андрея Пумпура превратятся в особые культурные пространства для групп и творческих коллективов.
Уже в третий раз в рамках праздника откроется «Туристическая улица» (5 и 6 июня), где представители туристической индустрии стран Балтии поделятся идеями для путешествий. А в «Образовательном городке» можно будет познакомиться с предложениями учебных заведений Даугавпилса и поучаствовать в творческих мастерских.
Главная сцена на площади Виенибас соберет ярчайших звезд:
- 5 июня: Интарс Бусулис и Abonementa orķestris, а также группа Bermudu divstūris.
- 6 июня: рок-музыкант Микс Галвановскис, международный трибьют-проект New Jersey – Bon Jovi Tribute и группа A-Europa.
Кульминацией праздника станут любимые традиции: 6 июня в 13:00 начнется красочное праздничное шествие, а в полночь набережная Даугавы озарится впечатляющим праздничным салютом.
Муниципальная полиция призывает родителей позаботиться о безопасности детей
Поскольку Праздник города ежегодно собирает тысячи посетителей, Муниципальная полиция Даугавпилса призывает родителей уделить особое внимание безопасности детей и заранее обсудить с ними правила поведения в толпе.
Полиция рекомендует родителям принять следующие меры:
- Контакты в кармане: Ребенок должен знать свое имя, фамилию, а также имена родителей (желательно — адрес проживания). Напишите ваш номер телефона на записке и положите ее в карман ребенку или напишите контактные данные прямо у него на руке. Также можно использовать специальные защитные браслеты — в стрессовой ситуации ребенок может забыть даже то, что хорошо знает.
- Точка сбора: До прибытия на праздник договоритесь о конкретном, заметном издалека месте встречи (например, у высокого здания, памятника или большого дерева) на случай, если кто-то потеряется.
- Человек в форме — твой друг: Напомните ребенку, что если он потерялся, нельзя бояться просить о помощи. Покажите ему людей, к которым можно обратиться на мероприятии: это сотрудники Муниципальной и Государственной полиции, спасатели, земессарги, организаторы в специальных жилетах или работники Туристического информационного центра.
- Правило контроля: Ребенок должен всегда держать родителей в поле зрения и предупреждать, если отходит (например, за мороженым). Повторите правило: нельзя разговаривать с незнакомцами, брать у них подарки или уходить с ними, даже если чужой человек говорит, что его «послали мама или папа». Если ребенка пытаются увести силой, он должен громко звать на помощь.
«Безопасность ребенка начинается с внимания взрослых, ответственных действий и взаимного доверия. Если ребенок знает, как вести себя в сложной ситуации, и не боится просить о помощи, риск неприятностей сводится к минимуму. Давайте подготовимся заранее, чтобы день рождения Даугавпилса принес каждой семье только радость!» — подчеркнул начальник Муниципальной полиции Даугавпилса Александр Линкевич.