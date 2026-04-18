Полиция Даугавпилса обратилась с важным заявлением к жителям города
Муниципальная полиция города Даугавпилса сообщает: чтобы обеспечить жителям Даугавпилса более удобную и доступную связь с муниципальной полицией, отныне информацию можно отправлять также через приложение WhatsApp, написав на номер 24 442 115.
Этот канал дополняет существующие способы связи и позволяет быстро отправлять текстовые сообщения, изображения и видео о возможных правонарушениях в городе.
Муниципальная полиция города Даугавпилса предусмотрела использование приложения WhatsApp для случаев, когда замечена угроза общественному порядку, но ситуация не требует немедленного реагирования. Жители могут отправить описание и фотографии, которые помогут полиции оценить произошедшее и спланировать дальнейшие действия.
Важно помнить, что в случае необходимости оперативной помощи по-прежнему следует звонить в дежурную часть муниципальной полиции по телефону 65 421 500. Этот номер работает круглосуточно и обеспечивает незамедлительное реагирование в ситуациях, где требуется срочное вмешательство. Также и в этом случае, сообщая о правонарушении, жители одновременно могут отправить муниципальной полиции фото- или видеоматериалы через WhatsApp.
Новая возможность связи создана для того, чтобы облегчить передачу информации и способствовать вовлечению жителей в повышение безопасности города.