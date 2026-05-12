Летние приключения начинаются в Латгалии: Даугавпилс приглашает на празднование 751-летия города
Даугавпилс приглашает на самое яркое событие года — праздник города. С 5 по 7 июня город наполнится музыкой, вкусами, движением и атмосферой начала лета. В этом году, отмечая 751-й день рождения Даугавпилса под девизом «Даугавa объединяет. Даугавпилс празднует», каждый приглашен начать лето с яркого приключения, где переплетаются традиции и современные ритмы.
Праздничное веселье на протяжении трех дней
В течение трех дней город будут наполнять концерты, поздравления и праздничное настроение. Семьи с детьми смогут отправиться на приключения в аттракционах Семейного парка, где будет множество увлекательных развлечений. Атмосферу праздника дополнит специальная музыкальная зона для детей с клоунами.
Гурманов порадуют праздничные угощения от кафе Семейного парка, а любители пива смогут попробовать продукцию латвийских пивоваров. Праздничная ярмарка на улице Ригас станет настоящим местом открытий для всех, кто ищет красивые, практичные или необычные подарки.
На нескольких сценах в городских парках и скверах выступят любимые артисты, местные таланты и приглашенные музыканты, создавая разнообразное музыкальное настроение. Парк Дубровина и сквер Андрея Пумпура превратятся в особые культурные пространства, где встретятся солисты, группы и художественные коллективы.
Любимые и новые традиции
Неотъемлемой традицией остается красочное праздничное шествие, которое ежегодно собирает сотни участников — предприятия, организации, учебные заведения и другие коллективы Даугавпилса. Шествие начнется в субботу в 13:00 от железнодорожного вокзала и пройдет по улице Ригас, а его кульминацией станет официальное открытие праздника на площади Единства. Каждый год это яркое событие приносит радость как участникам, так и зрителям. Не обойдется и без праздничного салюта, который в субботу в 00:00 озарит набережную Даугавы.
Даугавпилс вводит и новые традиции. Уже в третий раз во время праздника будет работать Туристическая улица. 5 и 6 июня представители туристической отрасли стран Балтии поделятся идеями для увлекательных путешествий и отдыха. А в Городке образования можно будет познакомиться с предложениями учебных заведений Даугавпилса и принять участие в различных творческих активностях.
Даугавпилс приглашает на празднование 751-летия города
Даугавпилс приглашает на самое яркое событие года — праздник города. С 5 по 7 июня город наполнится музыкой, вкусами, движением ...
Музыкальное наслаждение и настоящая вечеринка
Сердце города — площадь Единства — в праздничные дни станет главным эпицентром торжеств, где на большой сцене выступят как латвийские звезды, так и международно признанные артисты.
В пятницу с 18:30 можно будет услышать обладателей GRAND PRIX латвийского регионального вокального конкурса детей и молодежи «На пути к большой сцене», которые выступят вместе с Атварой, Интарсом Бусулисом, Томом Калдераускисом, Эмилем Балцерисом, Элизабете Загорской, Илоной Багеле и Атисом Аузансом в сопровождении профессиональных оркестров музыкантов Даугавпилсского Дома Единства.
В 20:00 на большой сцене выступят любимец даугавпилчан Интарс Бусулис и Abonementa orķestris, а в 22:00 настоящую вечеринку устроит группа Bermudu Divstūris.
Кульминацией праздника в субботу с 19:00 станут выступления рок-музыканта Микса Галвановскиса, международно известного проекта New Jersey – Bon Jovi Tribute и группы A-Europa. Праздник продолжится до 3:00 ночи танцами на ночной дискотеке.
Искусство, история и природа для неспешного отдыха
Во время праздника предусмотрены и возможности для спокойного отдыха. В пятницу в 16:00 в музее Ротко откроется летний выставочный сезон, и экспозиции можно будет посетить все праздничные дни.
В Даугавпилсском центре техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал» посетители смогут «услышать», как бьется сердце моторов, знакомясь с экспозицией ретротехники, а во внутреннем дворе центра будет представлена впечатляющая выставка автомобилей.
Неспешные прогулки позволят ощутить историческую атмосферу Даугавпилсской крепости, а цветущими природными пейзажами вдоль Даугавы можно будет насладиться во время прогулок по Крепостному и Булыжному променадам.
В ритме праздника и спорта
В завершение праздника всех приглашают присоединиться к спортивным мероприятиям, которые наполнят воскресенье движением, энергией и чувством единства. Уже с 10:00 на площади Единства будет работать большая спортивная зона, где посетители смогут проверить свои силы и ловкость, участвовать в различных активностях, поддерживать своих и наблюдать за «Соревнованиями супергероев».
Именно со спортивных мероприятий на площади Единства начнется и цикл мероприятий этого года «Молодежное лето», ставший платформой для встреч друзей, семей и команд, готовых бросить вызов себе и другим в дружеской праздничной атмосфере.
Спортивную программу в 12:50 в парке Дубровина дополнит зумба-марафон, обещающий настоящий заряд энергии. Зажигательная музыка, позитивная атмосфера и свобода движения позволят участвовать каждому — как опытным любителям танцев, так и тем, кто просто хочет активно насладиться праздничным настроением.
Даугавпилс приглашает всех окунуться в летнее приключение с широким размахом и теплым чувством единства. Эти три дня будут наполнены событиями, которые остаются в памяти и заставляют возвращаться снова.
В сотрудничестве с городским самоуправлением Даугавпилса.