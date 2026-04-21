Тим Кук покинет пост главы Apple. Его место займет Джон Тернус, которого уже называют "Куком-младшим"
Тим Кук покинет должность генерального директора Apple 1 сентября и станет исполнительным председателем корпорации. Новым CEO будет Джон Тернус, сообщили в компании.
Достижения Apple при Тиме Куке
Кук работал в Apple с 1998 года и стал генеральным директором после смерти Стива Джобса в 2011 году. Он уходит с поста CEO на высокой ноте: за 15 лет, пока он был на этой должности, капитализация компании выросла с 350 млрд до 4 трлн долларов.
За время, пока Кук руководил Apple, впервые вышли AirPods, AirTag, MacBook M-серии, Apple Vision Pro и Apple Watch. При нем состоялся релиз iCloud и Apple Pay. Кук сыграл ключевую роль в переходе Mac с процессоров Intel на собственные чипы Apple Silicon. При нем компания построила бизнес на своих сервисах, что принесло более чем 100 млрд долларов.
Чем будет заниматься Тим Кук
На должности исполнительного председателя корпорации Кук будет помогать Apple в решении определенных вопросов, в частности, в налаживании контактов с политиками по всему миру, говорится в пресс-релизе компании.
Как отмечает The New York Times, в последние годы CEO Apple стал главным дипломатом от сферы высоких технологий. Он регулярно посещает Вашингтон и Пекин, чтобы согласовать зачастую конфликтующие позиции президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, отметили журналисты.
Кто такой Джон Тернус
Тернус работает в Apple с 2001 года. В 2021-м он занял должность старшего вице-президента аппаратной разработки. Apple отметила вклад Тернуса в разработку новых продуктовых линеек — от iPad и AirPods до iPhone Air и MacBook Neo.
Bloomberg описывает Тернуса как «Тима Кука младшего», который, вероятно, будет продолжать руководить компанией так же, как это делал действующий CEO. По словам источника журналистов из руководства корпорации, Тернус, как и Кук, не склонен к большому риску.
The Wall Street Journal, напротив, пишет, что от нового CEO ждут возрождения «духа инноваций» в Apple, который, по мнению некоторых критиков, был утрачен при Куке.
Чем будет заниматься Джон Тернус
Основной задачей Тернуса будет сокращение отставания корпорации в сфере искусственного интеллекта, говорится в материале. Первой крупной презентацией нового главы Apple станет сентябрьский новый iPhone.
Слухи о перестановках в Apple
О том, что в Apple в 2026 году может смениться CEO, еще в 2025 году писали Bloomberg и The Financial Times. В конце прошлого года Тим Кук расширил полномочия Тернуса и сделал его куратором всех дизайнерских команд. Это крайне важная должность, которую с 2005 по 2019 год занимал Джони Айв, известный по дизайну всех главных устройств Apple.