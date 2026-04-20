Пока спасали airBaltic, помощь жителям зависла: в коалиции спорят, как компенсировать рост цен
Пока коалиция спорила о спасении airBaltic, вопрос поддержки жителей на фоне высоких цен на энергию оказался в тени. Теперь власти обсуждают скидки на проезд, но единого решения по помощи населению и бизнесу по-прежнему нет.
За последние две недели переговоры о спасении национальной авиакомпании airBaltic продвигались вперед крайне тяжело, и правящая коалиция фактически оказалась на грани развала. В какой-то момент ситуацию все же удалось стабилизировать, однако во всей этой суматохе на второй, а то и еще более дальний план отошли дискуссии о том, как поддержать жителей и экономику в период высоких цен на энергоносители. В понедельник конфликтующие партнеры по коалиции снова собрались вместе. И хотя программы помощи в условиях дороговизны жизни, безусловно, популярнее, чем спасение airBaltic, и в этом вопросе до единства тоже далеко, сообщают TV3 Ziņas.
Например, министр сообщения уже выступил с идеей вдвое снизить стоимость абонементных билетов на поезда — по примеру Литвы. «Новое Единство» ответило на это довольно показательно: партия поддерживает это предложение, но реализовать его Министерство сообщения должно в рамках собственного бюджета.
«Да, “Новое Единство” по сути возражает против такого решения. (...) Это вежливый способ сказать “нет”. Если будут вопросы о том, как можно профинансировать подобное решение, то проблем нет — можем обсуждать. Один из вариантов, о котором мы уже говорили, — это выросшие поступления от НДС», — отметил председатель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев.
То есть сейчас, пока растут цены, особенно на топливо, в государственную казну поступает больше денег от НДС. Ожидается серьезная политическая борьба за то, как распорядиться этой суммой. В Союзе зеленых и крестьян уже заявляют, что одних только льгот на железнодорожные билеты будет недостаточно.
«Не все жители Латвии живут рядом с железной дорогой. Есть еще автобусная сеть, и там тоже есть абонементы. Нужно быть справедливыми ко всем жителям Латвии, ко всем пользователям общественного транспорта. То есть если мы принимаем решение о льготах в железнодорожной сети, то такие же условия должны быть и для всех остальных групп пользователей общественного транспорта», — заявил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).
При этом стоит добавить: каждый день, пока политики продолжают обсуждать меры поддержки, — это еще один день, когда жители и экономика не получают необходимой помощи.