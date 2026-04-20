Пока спасали airBaltic, помощь жителям зависла: в коалиции спорят, как компенсировать рост цен

За последние две недели переговоры о спасении национальной авиакомпании airBaltic продвигались вперед крайне тяжело, и правящая коалиция фактически оказалась на грани развала. В какой-то момент ситуацию все же удалось стабилизировать, однако во всей этой суматохе на второй, а то и еще более дальний план отошли дискуссии о том, как поддержать жителей и экономику в период высоких цен на энергоносители. В понедельник конфликтующие партнеры по коалиции снова собрались вместе. И хотя программы помощи в условиях дороговизны жизни, безусловно, популярнее, чем спасение airBaltic, и в этом вопросе до единства тоже далеко, сообщают TV3 Ziņas.