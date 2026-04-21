"Популизм - это болезнь": эксперт раскритиковала этику депутатов Сейма
Санкции за нарушения этического кодекса в Сейме являются очень мягкими — такую оценку во вторник на конференции "Этика в современном парламентаризме" дала профессор факультета социальных наук Рижского университета имени Страдиня Вия Силе. Почему депутаты фактически не несут серьезной ответственности за свои слова и действия?
Регламент Сейма предусматривает, что Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям, установив нарушение депутатом этического кодекса, может вынести устное предупреждение, которое фиксируется в протоколе комиссии. Также комиссия может вынести письменное предупреждение, а также объявить письменное предупреждение на заседании Сейма и опубликовать решение комиссии в официальном издании Latvijas Vēstnesis. Комиссия может предложить Сейму лишить депутата права выступать на заседании, а также предложить исключить депутата из одной до шести сессий Сейма.
Силе отметила, что исключение депутата из заседания является самой строгой санкцией, поскольку оно также влечет финансовые последствия.
Профессор также обозначила ряд проблемных вопросов, требующих актуализации в этическом кодексе или иным образом. В первую очередь она назвала отношение к лоббистам — каким должно быть отношение к ним и как с ними взаимодействовать. Она указала, что с этической точки зрения это вопрос независимости человека в принятии решений.
Ещё одной проблемой она назвала предотвращение конфликта интересов, а также отношение к популизму. Силе пояснила, что популизм — это «болезнь, которая распространяется по Европе» и вышла за ее пределы. С этической точки зрения популизм не является и никогда не будет позитивным явлением, поскольку он не стремится рассматривать вопрос во всей его сложности и сути, а предлагает упрощённые решения, не отражающие реальность, но популярные. Также в качестве проблемного вопроса Силе упомянула Стамбульскую конвенцию. Она отметила, что последовательность в принятии решений — это не навык, а требование морального характера.
«То, как парламент относится к этому “горячему картофелю” — Стамбульской конвенции — является показателем того, насколько парламентарии слышат общество и реализуют его мнение в своих решениях», — сказала профессор.
Ещё одной проблемой является репутация, признала Силе. По её словам, о моральной репутации необходимо заботиться — это вопрос «гигиены». Также она упомянула вопросы санкций и консультирования по этическим вопросам, отметив, что практика консультаций заслуживает рассмотрения.
Силе также подчеркнула, что этические кодексы парламентов всех стран Балтии включают требование вежливости. Если такую норму приходится прописывать в кодексе, это само по себе свидетельствует о наличии проблемы.