Экс-президент Левитс: "Нужно спрашивать себя: почему я перехожу на русский язык?"
Штрафы за неуважение к латышскому языку, новые полномочия для полиции и заявления о связи языка с государственной безопасностью — в Риге вновь обострилась дискуссия о том, как укреплять позиции государственного языка в публичном пространстве.
За демонстративное неуважение к государственному языку закон предусматривает штраф до 700 евро. Однако сейчас его может применять только Центр государственного языка. Это неправильно, считает глава учреждения Инесе Мухка. По ее мнению, право наказывать за неуважение к латышскому языку должно быть также у полиции, сообщают TV3 Ziņas.
«Несколько инспекторов Центра государственного языка не могут противостоять агрессивным людям, с которыми мы сталкиваемся. Эта норма должна применяться и Государственной полицией, и муниципальной полицией», — заявила Мухка.
В Рижской муниципальной полиции, однако, указывают, что применение этой нормы может вызвать сложности, поскольку она слишком широко трактуется.
«Понятия уважения и неуважения очень субъективны. Норма в нынешнем виде недостаточно понятна, и даже сотрудникам полиции бывает сложно ее применять», — отметил представитель полиции Эгил Видрикс.
Судья Конституционного суда Вероника Круминя также считает, что закон трудно применять на практике и его необходимо уточнить.
По словам депутата Рижской думы и парламентского секретаря Минюста Лаумы Паэглькалны, в Сейме уже рассматриваются поправки, которые должны точнее определить, что считать неуважением к государственному языку, включая не только прямые высказывания, но и невербальные формы проявления отношения. Однако продвижение законопроекта затормозилось. Паэглькална объясняет это нежеланием отдельных партий поддерживать ужесточение наказаний за нарушения в сфере использования государственного языка.
Организатор дискуссии, депутат Рижской думы Лиана Ланга, подчеркнула, что речь идет не только о языке или идентичности, но и о безопасности страны.
«Нам не нужно ждать танков, чтобы это понять. Нужно действовать проактивно и укреплять позиции государственного языка в Латвии», — заявила она.
Бывший президент Эгил Левитс со своей стороны отметил, что многое зависит и от самих жителей.
«Нужно спрашивать себя: почему я перехожу на русский язык? Разве мы не в Латвии?» — сказал Левитс.
Он также заявил, что русский язык следует воспринимать как язык бывшей колониальной державы, которому, по его мнению, больше не место в публичной коммуникации Латвии.