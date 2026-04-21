Экс-президент Левитс: "Нужно спрашивать себя: почему я перехожу на русский язык?"

За демонстративное неуважение к государственному языку закон предусматривает штраф до 700 евро. Однако сейчас его может применять только Центр государственного языка. Это неправильно, считает глава учреждения Инесе Мухка. По ее мнению, право наказывать за неуважение к латышскому языку должно быть также у полиции, сообщают TV3 Ziņas.