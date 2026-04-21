Аварии и происшествия
Сегодня 17:22
В Старой Риге из окна шестого этажа многоквартирного дома выпала женщина
Во вторник днем Государственная полиция получила вызов в Старую Ригу, где из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов выпала женщина.
Как сообщили Jauns.lv в Государственной полиции, пострадавшая передана медикам.
В полиции отмечают, что в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Первичная информация не указывает на наличие преступления.