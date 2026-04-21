9 мая в Риге пройдет фестиваль помидоров и огурцов: посетители будут есть овощи на скорость и кричать как чайки
В честь начала нового овощного сезона, а также приближения завершения сезона урожая томатов и огурцов Getliņi, 9 мая с 12.00 до 16.30 на территории полигона Getliņi по адресу улица Каудзишу, 57 на Румбуле пройдет уже ставший традицией фестиваль томатов и огурцов. В этом году он обещает быть еще более веселым и насыщенным разнообразными активностями.
Самые азартные посетители фестиваля смогут проверить свои способности в соревнованиях по скоростному поеданию томатов и огурцов, а также в очистке огурца на самую длинную кожуру. Те, кто увлекается кулинарией и созданием новых рецептов, смогут под руководством известного шеф-повара Мариса Янсонса принять участие в кулинарном конкурсе Black box. Кроме того, каждый желающий сможет попробовать специальное блюдо от шефа, приготовленное из длинных огурцов Getliņi.
Организаторы предусмотрели и различные спортивные, и развлекательные испытания. Посетители смогут проверить свою силу в удерживании ящиков с томатами, построении самой высокой башни из ящиков, а также попробовать свою ловкость и умение держать равновесие на slackline-лентах.
В этом году на фестивале запланирована и особенно необычная и веселая активность — конкурс по подражанию крикам чаек. Выступления участников будет оценивать жюри, в состав которого войдет сертифицированный знаток птичьих голосов — орнитолог.
Гости мероприятия смогут не только оценить культурную и развлекательную программу, но и отправиться на познавательную экскурсию по территории полигона на автобусе, подняться на 55-метровую мусорную гору, а также заглянуть в овощные теплицы, чтобы увидеть, как выращивают томаты и длинные огурцы.
В перерывах между активностями посетители смогут проверить свои знания в увлекательных викторинах. Победителей всех конкурсов, соревнований и викторин ждут вкусные призы от SIA Getliņi EKO и партнеров фестиваля.
О хорошем настроении гостей позаботятся ведущие мероприятия — артисты театра импровизации Дита Нитиша и Андрейс Силиньш. Музыкальную программу обеспечат Жорж Сиксна и DJ @GynarzWildz.
Более подробная информация о программе мероприятия, регистрации на конкурсы и активности будет доступна на сайте SIA Getliņi EKO и в социальных сетях компании.