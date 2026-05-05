Жителям Латвии сообщили, что будет с бесплатным eParaksts и eID-картами
Правительство решило на год продлить действующий договор, который обеспечивает работу eID-карт и eParaksts. Это значит, что жители и предприниматели в Латвии смогут и дальше бесплатно пользоваться цифровой идентификацией и электронной подписью.
5 мая 2026 года Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством умной администрации и регионального развития (VARAM) информационный доклад, который определяет дальнейшую модель финансирования и действия для непрерывного обеспечения услуг доверия, электронной идентификации и безопасной электронной подписи.
Правительство приняло решение продлить действующий договор делегирования между Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP) и Латвийским государственным центром радио и телевидения (LVRTC) на один год. Это позволит обеспечить непрерывную работу eID-карт и услуг электронной подписи.
Заместитель государственного секретаря VARAM по вопросам цифровой трансформации Гатис Озолс отметил:
«В соответствии с принятым решением мы и в дальнейшем можем быть уверены, что каждому жителю и предпринимателю будут бесплатно доступны персональная цифровая идентичность и возможность электронной подписи. В свою очередь, у поставщика услуги e-подписи LVRTC будет основание инвестировать в дальнейшее развитие услуги, чтобы она стала еще более многофункциональной и удобной. Важно будет в процессе подготовки бюджета найти стабильное среднесрочное решение для доступности этой услуги и в последующие годы».
В информационном докладе предложены решения для обеспечения квалифицированной электронной идентификации повышенной безопасности и функциональности безопасной электронной подписи на 10-летний период, начиная с 2027 года. Они предусматривают заключение договоров делегирования между PMLP и LVRTC для обеспечения сертификатов eID-карт, а также между VARAM и LVRTC — для обеспечения услуг доверия, необходимых для работы eParaksts mobile и европейского кошелька цифровой идентичности.
Оптимальным решением названа модель полного финансирования со сроком договоров на пять лет и возможностью продления до десяти лет.
Кроме того, правительство приняло к сведению необходимый объем финансирования из госбюджета на 2027-2031 годы для инфраструктуры сертификатов eID-карт, инфраструктуры eParaksts mobile, развития конечных решений и обеспечения функций европейского кошелька цифровой идентичности.
Установлено, что финансирование на 2027 год будет предусмотрено в базовых расходах основного бюджета Министерства внутренних дел.
Планируется, что информационный доклад будет актуализирован и снова направлен на рассмотрение в Кабинет министров уже с решениями о финансировании на последующие годы в процессе подготовки государственного бюджета.