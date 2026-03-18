В Риге на фоне затянувшегося ремонта дороги машина "забралась" на капот другой прямо на перекрестке
В Риге на перекрестке улиц Улброкас и Деглава произошла курьезная авария. Один из автомобилей, как говорится, буквально «взобрался» на капот другого.
Курьезное столкновение произошло во вторник из-за сужения проезжей части. Автомобиль Hyundai, ехавший по улице Деглава, перестраивался в тот момент, когда по соседней полосе двигался Opel.
Водитель Hyundai фактически заставил водителя Opel невольно стать автокаскадером: после удара Opel почти заехал на капот Hyundai. В таком положении машины оставались до позднего вечера, пока их наконец не увезли эвакуаторы. Водителя Hyundai признали виновным.
В происшествии никто не пострадал. Государственная полиция начала процесс об административном правонарушении и приняла решение о применении наказания.
В последнее время на месте аварии наблюдается весьма серьезная транспортная суматоха. Машины из правой полосы вынуждены перестраиваться в левую, водители часто не уступают друг другу дорогу, и даже общественному транспорту приходится буквально бороться за свое место.
И все это — из-за ремонтных работ на светофоре. Рабочие еще неделю назад выкопали здесь не слишком широкую и не слишком глубокую яму, и хотя на месте идут работы, местные жители уже начали использовать ее как мусорный контейнер.
При этом эта яма на перекрестке далеко не единственная — в нескольких местах ведутся раскопки, участки огорожены, а движение на отдельных отрезках ограничено.
В среду рабочие привезли к строительной яме буровую установку, которой с помощью пульта управлял Айнарс. Мужчина рассказал Degpunktā, что здесь идет прокладка подземных электрических кабелей, и наряду с рытьем и бурением им регулярно приходится наблюдать водителей, которым изменения в организации движения и ямы доставляют трудности.
Он пояснил, что раскопки вовсе не заброшены — вместе с коллегами уже проделан большой объем работы, и вполне возможно, что вскоре головная боль водителей на этом участке закончится.
Однако Рижская дума настроена не так оптимистично, как Айнарс: в самоуправлении пояснили, что ремонтные работы на перекрестке полностью завершатся только 14 апреля. До этого времени водителям лучше запастись терпением или в часы пик выбирать альтернативные маршруты.