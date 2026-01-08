Балтийское море "задыхается": дефицит кислорода достиг рекорда

Дефицит кислорода усугубляют и другие факторы. Из Северного моря в Балтийское море не поступало достаточного количества богатой кислородом воды, которая обычно помогает "проветривать" глубинные слои. Глубинные воды стали теплее, а теплая вода вмещает меньше кислорода. Кроме того, в теплой воде ускоряется разложение органических веществ, которое также потребляет кислород. В то же время в море по-прежнему попадает много питательных веществ, способствующих росту водорослей и другой органики. Опускаясь на дно, эти вещества при разложении истощают запасы кислорода в глубинных водах.