Активные жители Риги могут получить тысячи евро от городской думы. Но нужно соблюсти ряд требований
Рижское самоуправление приглашает общества развития районов города Риги подавать заявки на получение финансовой помощи.
Право на получение поддержки самоуправления в размере 1000 евро имеют общества развития районов города Риги, которые соответствуют установленным критериям. Юридический адрес общества должен быть зарегистрирован в Риге. Общество должно быть официально зарегистрировано не менее одного года. При первом обращении за получением поддержки в обществе должно быть зарегистрировано не менее десяти членов, а при каждом последующем обращении за поддержкой число членов должно быть как минимум на пять больше, чем при предыдущем обращении; данное требование не применяется к обществам, в которых зарегистрировано не менее 35 членов. У общества не должно быть невыполненных договорных обязательств перед самоуправлением, в отношении общества не должен быть объявлен процесс неплатежеспособности и не должна быть начата ликвидация общества.
Для получения финансирования в размере 3000 евро общество дополнительно должно соответствовать следующим условиям:
- в обществе должно быть зарегистрировано не менее 35 членов;
- общество ранее уже получало финансовую поддержку в размере до 1000 евро;
- общество выполнило обязанности, связанные с получением поддержки;
- общество освоило не менее 90 процентов объема финансовой поддержки, предоставленной в предыдущем хозяйственном году.
Цель предоставления финансирования — поддержка деятельности обществ, укрепление их потенциала и содействие сотрудничеству с самоуправлением в вопросах вовлечения общества и развития районов города Риги, в том числе в вопросах совершенствования публичной инфраструктуры самоуправления и благоустройства общественных территорий.
Финансирование может быть использовано для покрытия административных расходов, например, оплаты труда сотрудников, аренды помещений и инвентаря, вознаграждения за услуги, предоставленные другими лицами для обеспечения деятельности общества, а также для покрытия расходов на подготовку проектных заявок для других финансовых инструментов и для покрытия расходов на организуемые обществами мероприятия по повышению узнаваемости района и укреплению его идентичности.
Финансовая поддержка не предназначена для приобретения основных средств общества, выплаты премий, приобретения подарков и организации стимулирующих мероприятий для членов общества, оплаты штрафов, договорных штрафов и процентов за просрочку, а также для софинансирования обществом реализации проектов, софинансируемых самоуправлением.
Подать заявку на получение финансовой поддержки общества развития районов могут в период с 7 января по 9 февраля.