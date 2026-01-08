Активные жители Риги могут получить тысячи евро от городской думы. Но нужно соблюсти ряд требований

Право на получение поддержки самоуправления в размере 1000 евро имеют общества развития районов города Риги, которые соответствуют установленным критериям. Юридический адрес общества должен быть зарегистрирован в Риге. Общество должно быть официально зарегистрировано не менее одного года. При первом обращении за получением поддержки в обществе должно быть зарегистрировано не менее десяти членов, а при каждом последующем обращении за поддержкой число членов должно быть как минимум на пять больше, чем при предыдущем обращении; данное требование не применяется к обществам, в которых зарегистрировано не менее 35 членов. У общества не должно быть невыполненных договорных обязательств перед самоуправлением, в отношении общества не должен быть объявлен процесс неплатежеспособности и не должна быть начата ликвидация общества.