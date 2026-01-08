ВИДЕО: в США возможны новые беспорядки: сотрудник иммиграционной службы застрелил женщину

Associated Press внимательно изучил видео, однако так и не смог убедиться в том, что автомобиль действительно наехал на офицера. Отмечается, что после стрельбы внедорожник врезался в два припаркованных у тротуара автомобиля и остановился. Главный аналитик CNN Джон Миллер, в свою очередь, отметил, что колеса автомобиля погибшей были повернуты в сторону от офицеров, что противоречит версии властей.