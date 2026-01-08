ВИДЕО: в США возможны новые беспорядки: сотрудник иммиграционной службы застрелил женщину
Сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) застрелил женщину в Миннеаполисе, штат Миннесота, которая, как утверждают американские власти, пыталась протаранить патруль ICE на своем автомобиле. Однако многие сомневаются в этой версии.
Сотрудник иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил 37-летнюю жительницу штата Миннесота, которая, по данным американских властей, якобы пыталась наехать на силовиков на своем автомобиле. Этот инцидент вызвал массовые протесты против политики ужесточения иммиграционного законодательства, проводимой администрацией президента Дональда Трампа.
Инцидент произошел во время протестной акции против действий ICE по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства, сообщают местные СМИ. «Попытка переехать наших сотрудников правоохранительных органов с целью их убийства — акт внутреннего терроризма», — заявило Министерство внутренней безопасности, которое управляет ICE. «Сотрудник ICE, опасаясь за свою жизнь, жизнь своих коллег-сотрудников правоохранительных органов и безопасность населения, произвел выстрелы в целях самообороны», — говорится в заявлении.
BREAKING: Footage shows the moment a woman was shot by an ICE officer in Minneapolis.
DHS Secretary Kristi Noem has made the following statement:
"It was an act of domestic terrorism. What happened was our ICE officers were out in enforcement action. They got stuck in the snow…
Согласно записям, опубликованным очевидцами в соцсетях, сотрудник ICE подходит к внедорожнику, припаркованному поперек дороги, и требует от водителя открыть дверь. Однако машина начала медленно двигаться вперед, и тогда другой сотрудник ICE, стоявший перед авто, достал пистолет и сделал два выстрела во внедорожник на близком расстоянии. Раненую женщину доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ей жизнь. По данным телеканала CBS (медиа-партнера BBC), убитая — 37-летняя поэтесса Рене Гуд, гражданка США и местная жительница.
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей раскритиковал заявление федеральных властей, особенно ту часть, в которой стрельба была охарактеризована как акт самообороны, назвав эту версию «полной чушью». Он также потребовал от ICE «убраться к черту» из города.
A doctor attempted to provide medical aid to Renee Good in Minneapolis. Trump regime ICE troopers stopped him, claimed to have medics, while blocking paramedics down the road as well.
When the doctor on scene identified himself as a physician, ICE responded:
"I don't care."
Associated Press внимательно изучил видео, однако так и не смог убедиться в том, что автомобиль действительно наехал на офицера. Отмечается, что после стрельбы внедорожник врезался в два припаркованных у тротуара автомобиля и остановился. Главный аналитик CNN Джон Миллер, в свою очередь, отметил, что колеса автомобиля погибшей были повернуты в сторону от офицеров, что противоречит версии властей.
Убийство женщины вызвало массовые протесты как в самом Миннеаполисе, так и за пределами города. CBS сообщает, что сотрудники ICE в ответ применяли перцовые баллончики и расталкивали протестующих.
По данным Associated Press, это как минимум пятый случай гибели людей в результате агрессивной иммиграционной кампании администрации Трампа.