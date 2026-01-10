Па-де-де на войне: итальянский театр прогнал со сцены российскую балерину
Музыкальный театр Maggio Musicale во Флоренции после обращения посольства Украины в Италии отменил выступления российской балерины Светланы Захаровой, поддерживающей политику Владимира Путина. Об этом сообщает Euronews.
Театр Maggio Musicale объявил об отмене показа балета "Па-де-де на пальцах и для пальцев" с участием российской балерины Светланы Захаровой и ее мужа, музыканта, Вадима Репина. Спектакли были запланированы на 20 и 21 января 2026 года. В театре заявили, что представления отменяются "в связи с продолжающейся международной напряженностью, создавшей обстановку, которая может поставить под угрозу успешное проведение спектакля".
Как сообщили украинские СМИ, ранее посольство Украины в Италии направило официальное письмо в мэрию Флоренции и руководству Maggio Musicale Fiorentino, изложив свою позицию относительно недопустимости выступлений Захаровой и Репина. В статье со ссылкой на представителей посольства Украины в Италии говорится, что Украина "последовательно доводит до сведения итальянской стороны, что выступления российских артистов, известных своей лояльностью к Кремлю, на европейских сценах преследуют цель отбеливания репутации России в условиях полномасштабной вооруженной агрессии".
Светлана Захарова подтвердила отмену своего выступления во Флоренции. "К сожалению, я подтверждаю информацию об отмене концертов во Флоренции. Причины отмены вы уже знаете. Комментировать это событие не хочется",- сказала балерина российским СМИ.
Светлана Захарова родилась в украинском Луцке. Будущая прима-балерина Большого театра училась в Киевском хореографическом училище, а затем в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой в Петербурге. Захарова состояла в труппе Мариинского театра, а затем переехала в Москву.
Захарова - член партии "Единая Россия". С 2007 по 2011 год она была депутатом Госдумы. В 2014 году балерина поддержала аннексию Крыма, а в 2024-м являлась доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина.