Па-де-де на войне: итальянский театр прогнал со сцены российскую балерину

Театр Maggio Musicale объявил об отмене показа балета "Па-де-де на пальцах и для пальцев" с участием российской балерины Светланы Захаровой и ее мужа, музыканта, Вадима Репина. Спектакли были запланированы на 20 и 21 января 2026 года. В театре заявили, что представления отменяются "в связи с продолжающейся международной напряженностью, создавшей обстановку, которая может поставить под угрозу успешное проведение спектакля".