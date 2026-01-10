Финские школьники отказываются изучать русский язык. В итоге его заменили испанским
В приграничном городе Лаппеенранта количество желающих изучать русский язык продолжает оставаться на рекордно низком уровне. Об этом сообщает Yle.
Ещё восемь лет назад половина всех учащихся, выбиравших дополнительный иностранный язык в Лаппеенранта, отдавала предпочтение русскому. Три года назад эта цифра снизилась до 14 процентов, а в прошлом году составила всего девять процентов.
Центр Лаппеенранта расположен всего в двадцати километрах от российской границы. Русский язык традиционно пользовался популярностью в городе. Например, осенью 2014 года в Лаппеенранте было сформировано 10 групп русского языка для учащихся четвёртых классов. В 2023 году не было создано ни одной новой группы. Ситуация не изменилась и в последующий период.
Количество изучающих русский язык резко сократилось в Финляндии после начала войны в Украине. В Лаппеенранта русский язык можно начать изучать с четвёртого или седьмого класса. Альтернативными вариантами являются испанский, французский и немецкий. Особенно заметно выросла популярность испанского языка.