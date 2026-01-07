В Эстонии упростят смену имен и фамилий, включая отказ от русских

По словам Пунгас, при выборе имени все же необходимо учитывать пол. «После медицинского подтверждения смены пола можно изменить имя на соответствующее новому полу. Однако при наличии серьезной причины можно выбрать и имя, не соответствующее полу — например, если человек хочет изменить его еще до получения медицинского подтверждения. Или в случае, если человек не хочет или не может официально сменить пол», — пояснила она, добавив, что по закону имя можно изменить один раз в жизни, а при желании сделать это во второй раз потребуется обосновать причину.