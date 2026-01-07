В Эстонии упростят смену имен и фамилий, включая отказ от русских
В Эстонии готовится обновление Закона об именах, которое сделает смену имени и фамилии более простой и понятной процедурой. На фоне изменений в обществе и войны России против Украины все больше жителей страны стремятся отказаться от русских имен и фамилий, а новый законопроект одновременно расширяет свободу выбора и вводит дополнительные ограничения, связанные с безопасностью, защитой детей и учетом данных Регистра населения.
Согласно представленному на согласование законопроекту о Законе об именах, в Эстонии преступникам, имеющим действующее наказание за совершение тяжкого преступления, будет запрещено менять имя и принимать имя другого ныне живущего человека, а лицам, осужденным за педофилию, будет полностью запрещена возможность смены имени.
Руководитель Департамента по делам населения Министерства внутренних дел Эстонии Энела Пунгас в беседе с изданием Postimees пояснила, что действующий закон находится в силе с 2005 года, однако за это время общество существенно изменилось. Она добавила, что новый закон будет более понятен людям.
«Человек может изменить имя — например, фамилию при вступлении в брак или разводе, а также в том случае, если он просто хочет новое имя», — сказала Пунгас.
«Новый закон как минимум упростит смену имени. Если желаемое имя существует в эстонском регистре и соответствует полу, если оно существует в мире или даже если не существует, но является структурно и лингвистически полностью допустимым именем, человеку, меняющему имя, больше не придется обосновывать свое желание».
По словам Пунгас, при выборе имени все же необходимо учитывать пол. «После медицинского подтверждения смены пола можно изменить имя на соответствующее новому полу. Однако при наличии серьезной причины можно выбрать и имя, не соответствующее полу — например, если человек хочет изменить его еще до получения медицинского подтверждения. Или в случае, если человек не хочет или не может официально сменить пол», — пояснила она, добавив, что по закону имя можно изменить один раз в жизни, а при желании сделать это во второй раз потребуется обосновать причину.
По словам Пунгас, имена, которые в Эстонии запрещено давать, уже давно не появляются в заявлениях о регистрации рождения. В свою очередь, имена, которые уже используются в других странах, можно давать и в Эстонии. «В электронном сервисе, где можно проверить допустимость имени, спрашивали, например, можно ли назвать мальчика Kühlschrank (в переводе с немецкого — “холодильник”). Ответ на этот запрос был отрицательным, поскольку запрашиваемое имя является словом иностранного языка и не используется как личное имя», — сказала Пунгас.
«К счастью, очень редко возникают ситуации, когда чиновнику приходится защищать ребенка от желания родителей дать ему странное имя — ведь ребенку с ним придется жить. Нельзя допустить, чтобы какой-либо ребенок получил очень странное имя, как, например, дети [американского предпринимателя] Илона Маска — X Æ A-Xii».
Смена фамилии может быть простой, если человек хочет принять фамилию супруга или предка. Однако если человек хочет выбрать случайную фамилию, не связанную с родом и придуманную самостоятельно, начинают действовать ограничения.
«Если имя и фамилия совпадают с именем и фамилией другого человека, проживающего в Эстонии, сделать это будет невозможно», — пояснила Энела Пунгас.
«То же самое относится и к имени: если у кого-то уже есть фамилия Пунгас и в будущем он захочет стать еще и Энелой, он не сможет этого сделать. Таким образом, невозможно принять полное имя другого человека — имя и фамилию, хотя это возможно при присвоении имени при рождении или при вступлении в брак».
С фамилиями есть еще один нюанс: если человек не хочет принимать фамилию своего рода, а желает придумать ее сам, он не может выбрать такую, которая уже зарегистрирована в Регистре населения как фамилия какого-либо лица; в таком случае необходимо придумать совершенно новую фамилию.
По словам Пунгас, многие пытаются избавиться от своих русских имен после начала полномасштабной войны России против Украины. В свою очередь, некоторые люди с труднопроизносимыми иностранными именами просто хотят сделать их более благозвучными, то есть упростить.