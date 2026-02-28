Привыкли получать переплату по налогам? Почему в этом году ее может не быть
С 1 марта жители Латвии начнут подавать годовые декларации о доходах, однако в этом году возвраты подоходного налога могут быть меньше из‑за отмены дифференцированного необлагаемого минимума, предупреждает Служба госдоходов.
Приближается 1 марта, когда в Службу государственных доходов (VID, СГД) нужно подавать годовые декларации о доходах. Некоторые люди, например, ведущие хозяйственную деятельность, самозанятые или сдающие недвижимость в аренду, обязаны подавать годовые декларации о доходах, но большинство делает это добровольно, чтобы вернуть переплату налогов за оправданные расходы, сообщает Lsm.lv.
В прошлом году в VID подали годовые декларации о доходах почти 917 000 жителей. Им было возвращено 311 миллионов евро переплаты подоходного налога, но у некоторых образовалась налоговая задолженность, и им пришлось вернуть в государственный бюджет 92,5 миллиона евро.
В прошлом году за один день, 1 марта, в VID подали годовые декларации о доходах 300 600 жителей. Как заявила главный налоговый инспектор налогового управления VID Сандра Подниеце, люди получат возврат налогов в течение трех месяцев, но в этом году, в отличие от предыдущих, налоговая переплата может не образоваться, поскольку дифференцированный необлагаемый минимум больше не применяется. "С 2025 года система упрощена, необлагаемый минимум фиксированный и одинаков для всех, независимо от получаемого дохода, и в 2025 году он составлял 510 евро в месяц. Это означает, что эта сумма должна ежемесячно применяться к зарплате, и, следовательно, в декларации за 2025 год не должно быть существенных налоговых корректировок", - сказала представитель VID.
Для пенсионеров необлагаемый минимум увеличен до 1000 евро в месяц, и если пенсионер продолжает работать, он должен подавать ежегодную декларацию о доходах. "Допустим, если пенсия составляет 800 евро, а зарплата - 800 евро, то подоходный налог уже будет уплачен, и пенсионер сможет подать годовую декларацию о доходах и, если у него есть эти оправданные расходы, получить переплату подоходного налога", - пояснила Подниеце.
Перечень оправданных расходов, которые можно включить в годовую декларацию о доходах, не изменился. "В число оправданных расходов по-прежнему можно включать расходы на образование, как для себя, так и для своих детей, расходы на медицинские услуги, для себя и членов своей семьи. Это наиболее распространенные оправданные расходы, и общий лимит также остается прежним - 600 евро в год на человека. Если оправданных расходов больше 600 евро, то мы переносим их на следующие периоды, то есть на следующие три года", - сказала специалист VID.