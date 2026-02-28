Привыкли получать переплату по налогам? Почему в этом году ее может не быть

В прошлом году за один день, 1 марта, в VID подали годовые декларации о доходах 300 600 жителей. Как заявила главный налоговый инспектор налогового управления VID Сандра Подниеце, люди получат возврат налогов в течение трех месяцев, но в этом году, в отличие от предыдущих, налоговая переплата может не образоваться, поскольку дифференцированный необлагаемый минимум больше не применяется. "С 2025 года система упрощена, необлагаемый минимум фиксированный и одинаков для всех, независимо от получаемого дохода, и в 2025 году он составлял 510 евро в месяц. Это означает, что эта сумма должна ежемесячно применяться к зарплате, и, следовательно, в декларации за 2025 год не должно быть существенных налоговых корректировок", - сказала представитель VID.