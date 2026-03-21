"4 года из меня выгоняли русский акцент": откровения главы Театра Чехова Даны Бйорк
Руководитель и актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк призналась, что долгое время чувствовала себя чужой и в театре, и в культурной среде Латвии в целом. Бйорк рассказала о жизни между двумя культурными мирами, «неправильном» акценте, пути в профессию и о том, почему до сих пор не ощущает полной принадлежности ни к одной среде.
Из-за большой занятости — и в административной, и в творческой работе, а также с появлением второго ребенка — Дане Бйорк сейчас приходится отказываться от новых ролей. Она признает, что по-настоящему хочет выходить на сцену только тогда, когда внутри накопилось нечто важное, чем хочется поделиться с широкой аудиторией. «Как должностному лицу и руководителю театра мне не позволено проявлять свои эмоции. Лучшая модель поведения для руководителя — poker face, объективность, будто руководствуешься математическими расчетами. И тогда именно сцена дает мне возможность по-человечески выкричаться, выплакаться, громко и эмоционально выразить все, что накопилось», — рассказала в программе Latvijas Radio Monopols Дана Бйорк.
О должности директора театра она в детстве не мечтала, а желание стать актрисой появилось еще в пять лет — после спектакля Рудольфа Блауманиса «Грехи Трине».
«Я из Елгавы, но школьные каникулы проводила в Риге у бабушки. Тогда у меня был целый набор культурных мероприятий — музеи, выставки, опера, цирк и, конечно, театр. Русский драматический театр тогда был одним из тех театров, куда мы ходили постоянно», — вспоминает она.
В школе Дана посещала драмкружок под руководством режиссера и актера Арвида Матисонса. Ее мама, переживая за будущее дочери, поставила условие: театральную студию можно посещать только при хорошей успеваемости.
«Я не была отличницей, особенно по математике, физике и химии. Но мама сжалилась и разрешила ходить в театральную студию. На выпускном она, как классный руководитель, сказала обо мне: "Эта девочка очень хочет стать актрисой. Посмотрим, получится ли у нее это"», — рассказывает Бйорк.
После школы Дана пыталась поступить в Латвийскую академию культуры на актерский курс к Петерису Крылову, но ее не приняли из-за русского акцента. «Я прибежала домой к бабушке, и она чуть ли не открыла шампанское от радости, что меня не приняли, что эта тяжелая судьба меня миновала», — вспоминает она.
Однако от мечты она не отказалась. Сначала поступила в Латвийский колледж культуры на культурный менеджмент со специализацией в режиссуре любительского театра, а затем — на актерский курс Театра Дайлес, который вели Михаил Груздов и Индра Рога.
«Я все-таки поступила в академию к Груздову и Роге. Четыре года из меня выгоняли русский акцент. Когда я закончила академию в 2009 году, в Латвии был кризис, и никто из моих однокурсников не попал ни в один театр. А меня взял русский театр, и все последующие годы — и до сих пор — мои коллеги уже выгоняют из меня латышский акцент в русском языке», — с улыбкой говорит Бйорк.
Она подчеркивает, что очень благодарна своим педагогам — Михаилу Груздову, Индре Роге, Айне Матисе и другим. «Люди, которые находятся рядом с тобой, формируют тебя как личность», — отмечает актриса.
После учебы Бйорк оказалась в Рижском русском театре словно «на другом острове». Высшее образование она получила в латышской среде, а латышская театральная школа, по ее словам, очень отличается от славянской.
«Не буду скрывать: в первые годы в театре я чувствовала себя чужой, ощущала себя черным лебедем, человеком, пришедшим из другой среды», — говорит она.
Хотя коллеги были принимающими, сама она чувствовала себя чужеродной — и по образу мышления, и по способу выстраивания роли. По словам Бйорк, различия между латышской и русской драматическими школами действительно кардинальны.
Она признает, что до сих пор не ощущает себя полностью своей ни в одной среде: «Среди славян я чувствую себя латышкой, а среди латышей — человеком славянской культуры. У меня нет такой среды, которая бы полностью отражала меня и давала чувство принадлежности. Везде я все равно ощущаю себя немного другой».
Рижский русский театр имени Михаила Чехова пока еще не стал первым выбором для латышской аудитории, но, по словам Бйорк, ситуация постепенно меняется, и латышская речь в зрительном зале звучит все чаще.
Тем, кто еще не включал Театр Чехова в свою культурную карту, она советует спектакли, особенно актуальные в нынешней политической ситуации: «В бальных туфельках по снегам Сибири», «Легенда о пианисте» и «Гамлет», который в свое время был очень скандальной и политически острой постановкой.
«Эти спектакли служат для построения диалога с обществом и развития критического мышления у той части общества, которая до сих пор не понимает процессов, очевидных в сегодняшней реальности», — считает Бйорк.
По ее словам, именно критическое мышление и человечность она особенно хотела бы укрепить в обществе, наблюдая и за геополитической ситуацией, и за отношениями между латышами и русскоязычными жителями Латвии.
«Мне очень больно от этих безумных политических игр, потому что под них попадают человеческие судьбы. Если говорить о лояльности к государству и государственному языку, то общество можно и нужно побуждать корректными способами, а не нападками и унижением, которые раскалывают общество. Я очень надеюсь, что мы сможем строить нашу страну вместе, с уважением друг к другу», — говорит Бйорк.
Сейчас главным профессиональным приоритетом Даны Бйорк остается руководство Рижским русским театром имени Михаила Чехова, однако она уверена, что творчество останется с ней всегда.
«Когда-то мой период руководства театром обязательно закончится. Это может случиться через два года или через семь — как распорядится судьба. Но этот этап моей жизни завершится. А вот присутствие творческой сферы в моей жизни не закончится никогда. Это я знаю точно», — говорит Дана Бйорк.
