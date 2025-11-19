"Я хотел говорить с людьми вокруг": интеграция глазами актера Театра Чехова Максима Бусела

После школы Максим поступил в Латвийскую академию культуры на актерский курс Рижского русского театра. Именно тогда начала формироваться его личная связь с латышским обществом. Он постепенно учил язык, открывал для себя историю страны и осознавал, что хочет жить и работать именно здесь. Сегодня Бусел активно работает и на телевидении, и в разных культурных проектах, и признается, что никогда не сталкивался с предубеждениями. Напротив, даже его ошибки в языке воспринимаются с пониманием: «Все всегда очень доброжелательны, и это чувствуется». Он уверен, что многое определяется личным отношением и открытостью.