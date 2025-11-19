"Я хотел говорить с людьми вокруг": интеграция глазами актера Театра Чехова Максима Бусела
В разговоре с программой "Подробности" Латвийского радио 4 актер Максим Бусел рассказал о своем пути к латышскому языку, непростом опыте школьной интеграции и роли Рижского русского театра как пространства диалога в современной Латвии.
Максим Бусел вырос в русскоязычной семье в Риге и в детстве почти не сталкивался с латышским языком. Он вспоминает, что жил в своеобразном изолированном пространстве, где казалось естественным, что факультативный урок латышского в школе нужен лишь формально. Окружение не давало понимания, что язык государства действительно важен.
«Я просто не видел среды, где мог бы говорить по-латышски», — признается актер.
Первый поворотный момент произошел в подростковом возрасте, когда Максим решил подрабатывать на детских мероприятиях. Весь коллектив был латышскоговорящим, и он внезапно почувствовал неловкость: выразить простую мысль на государственном языке оказалось непросто. Желание общаться с новыми коллегами стало первой настоящей мотивацией. Тогда же он впервые начал учить язык системно — не потому, что «надо», а потому что хотелось говорить с людьми вокруг, сообщает LSM+.
Гораздо болезненнее актер пережил резкий переход русских школ на обучение на латышском языке. Это решение, принятое без подготовки, он называет брутальным. В один день ученикам просто выдали новые учебники и сообщили, что отныне все предметы будут изучаться на государственном языке. Одноклассники после уроков сами переводили параграфы, чтобы хоть как-то разобраться в материале. Такой подход, считает Бусел, сказался и на уровне знаний, и на настроениях учеников:
из его класса почти никто не остался в Латвии, многие уехали, так и не освоив государственный язык. Этот опыт он вспоминает как пример непродуманной интеграционной политики, последствия которой ощущались долго.
После школы Максим поступил в Латвийскую академию культуры на актерский курс Рижского русского театра. Именно тогда начала формироваться его личная связь с латышским обществом. Он постепенно учил язык, открывал для себя историю страны и осознавал, что хочет жить и работать именно здесь. Сегодня Бусел активно работает и на телевидении, и в разных культурных проектах, и признается, что никогда не сталкивался с предубеждениями. Напротив, даже его ошибки в языке воспринимаются с пониманием: «Все всегда очень доброжелательны, и это чувствуется». Он уверен, что многое определяется личным отношением и открытостью.
Особое место в его жизни занимает Рижский русский театр имени Чехова. С началом войны в Украине роль театра, работающего на русском языке, стала особенно сложной. Максиму важно подчеркнуть: учреждение является частью латвийской культуры и стремится быть пространством диалога. Театр привлекает латышских режиссеров и художников, ставит спектакли, которые осмысляют историю и современность, и ищет пути говорить со всеми зрителями.
По словам актера, сегодня миссия театра — не только сохранять русскую культурную традицию, но и помогать обществу оставаться единым.
О своих творческих мечтах Максим говорит сдержанно. Роли, к которым он хотел бы прийти, он называет, но предпочитает пока не раскрывать. Однако признается, что хочет набраться смелости и, как некоторые его коллеги, самостоятельно предлагать театру идеи постановок.
Завершая разговор, Бусел говорит о главном. Он желает Латвии единства и уважения: чтобы люди ценили страну, в которой живут, и не делили друг друга по языковому или любому другому признаку. «Только так мы можем быть сильными и счастливыми», — говорит актер.