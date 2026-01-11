Темнота убивает: в Даугавпилсе бесплатно раздают отражатели для пешеходов

Чтобы отражатель действительно выполнял свою функцию, его важно использовать правильно. Наиболее эффективно применять сразу несколько отражающих элементов. Подвесной отражатель рекомендуется крепить сбоку одежды на уровне колен, со стороны, ближе к проезжей части. Также хорошо работают ленточные отражатели, которые можно надевать на руку или щиколотку — они заметны со всех сторон.