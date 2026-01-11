Темнота убивает: в Даугавпилсе бесплатно раздают отражатели для пешеходов
В темное время суток пешеходы на улицах Даугавпилса становятся практически невидимыми для водителей. Муниципалитет запускает кампанию безопасности и бесплатно раздает отражатели жителям.
Муниципалитет Даугавпилса начал кампанию, направленную на снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в темное время суток. Основная проблема — резкое ухудшение видимости на дорогах, из-за чего люди становятся почти незаметными для водителей.
Согласно правилам дорожного движения, каждый пешеход, находящийся на проезжей части или обочине в недостаточно освещенном месте, обязан носить светоотражающий жилет или одежду с хорошо видимыми отражающими элементами. Однако на практике это требование часто игнорируется.
Специалисты подчеркивают: отражатель позволяет водителю заметить пешехода с расстояния 150–200 метров. Без отражателя человек в темной одежде становится виден лишь с 20–30 метров. При скорости движения около 90 км/ч у водителя остается всего 1–2 секунды на реакцию — этого зачастую недостаточно, чтобы избежать трагедии.
Чтобы отражатель действительно выполнял свою функцию, его важно использовать правильно. Наиболее эффективно применять сразу несколько отражающих элементов. Подвесной отражатель рекомендуется крепить сбоку одежды на уровне колен, со стороны, ближе к проезжей части. Также хорошо работают ленточные отражатели, которые можно надевать на руку или щиколотку — они заметны со всех сторон.
В рамках кампании жители Даугавпилса могут бесплатно получить ленточные отражатели в Туристическом информационном центре по адресу: улица Ригас, 22A. Выдача осуществляется по будням с 10:00 до 18:00. Один человек может получить один отражатель. Количество отражателей ограничено.
Муниципалитет напоминает: отражатель — это самый простой и доступный способ предотвратить опасные ситуации на дороге и защитить себя, своих детей и окружающих. Быть заметным — значит быть в безопасности.