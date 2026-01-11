В субботу при пожаре в Екабпилсском крае погиб человек
В Екабпилсском крае при пожаре в жилом доме погиб человек — спасателям удалось ликвидировать огонь лишь спустя несколько часов.
В 11:46 субботы спасательная служба получила вызов в Екабпилсский край, где в жилом доме возник пожар. Прибывшие на место полицейские констатировали, что горит жилой дом на площади 90 квадратных метров и у него обрушилась крыша. При обыске здания был обнаружен погибший человек. В 15:57 работы на месте происшествия были завершены.
В 16:36 поступил вызов в Ценскую волость Елгавского края на аварию легкового автомобиля. Один человек выбрался из автомобиля самостоятельно, а еще одному понадобилась помощь пожарных-спасателей. В 17:06 работы на месте происшествия были завершены.
В 00:38 поступил вызов на ул. Прушу в Риге, где в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома горели двери и бытовые вещи на площади два квадратных метра. Из здания были эвакуированы пять человек. В 01:35 работы на месте происшествия были завершены.
За минувшие сутки ГПСС получила девять вызовов, связанных с возгоранием сажи в дымоходах жилых домов, а также еще один вызов на задымление, возникшее в помещениях из-за неправильной эксплуатации отопительной установки. ГПСС отмечает, что ежегодно пожарные-спасатели выезжают более чем на 500 вызовов в связи с возгоранием сажи. В процессе сгорания твердого топлива на внутренних поверхностях труб образуются отложения сажи и смолы, которые могут загореться в случае, если не проводится своевременная очистка. В результате интенсивного горения в дымоходе могут образоваться трещины по всей его конструкции, из-за чего горячие дымовые газы и пламя могут попасть на горючие конструкции стен, потолков и крыши и привести к возгоранию не только дымохода, но и всего здания. ГПСС призывает жителей регулярно обследовать дымовые трубы и чистить сажу в дымовых каналах печей и очагов.
За сутки в период с 06:30 10 января до 06:30 11 января ГПСС получила 56 вызовов: девять на тушение пожаров, 33 на спасательные работы, еще 14 вызовов были ложными.