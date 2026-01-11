В субботу при пожаре в Екабпилсском крае погиб человек

За минувшие сутки ГПСС получила девять вызовов, связанных с возгоранием сажи в дымоходах жилых домов, а также еще один вызов на задымление, возникшее в помещениях из-за неправильной эксплуатации отопительной установки. ГПСС отмечает, что ежегодно пожарные-спасатели выезжают более чем на 500 вызовов в связи с возгоранием сажи. В процессе сгорания твердого топлива на внутренних поверхностях труб образуются отложения сажи и смолы, которые могут загореться в случае, если не проводится своевременная очистка. В результате интенсивного горения в дымоходе могут образоваться трещины по всей его конструкции, из-за чего горячие дымовые газы и пламя могут попасть на горючие конструкции стен, потолков и крыши и привести к возгоранию не только дымохода, но и всего здания. ГПСС призывает жителей регулярно обследовать дымовые трубы и чистить сажу в дымовых каналах печей и очагов.