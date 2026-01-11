Первый день фестиваля WinterCon X (10.01.26)
ФОТО: Кипсалу заполонили яркие аниме-персонажи - как прошел первый день WinterCon X
С K-pop танцами, яркими костюмами и толпами фанатов на Кипсале в субботу, 10 января, прошел первый день фестиваля WinterCon X.
Яркое мероприятие собрало поклонников комиксов, аниме, игр и косплея со всей Балтии. Фестиваль начался в субботу в 11.00 и в течение всего дня предлагал посетителям множество активностей: игровые турниры, киберспортивные поединки, презентации художественных зон и конкурсы.
На большой косплей-сцене можно было наблюдать различные шоу и выступления, а в танцевальной зоне фанаты могли наслаждаться танцевальными номерами в стиле K-pop. Кроме того, поклонники K-pop могли участвовать в активности «K-Pop Random Dance» и танцевать под песни популярных групп.
Посетители мероприятия также могли принять участие в презентациях, например, в дискуссии о том, как комиксы изменили жизнь художников, или в мастер-классах по использованию LED-технологий в косплей-костюмах.
Фестиваль WinterCon X продолжается и в воскресенье с еще более широкой программой, в рамках которой фанаты могут увидеть еще больше косплей-шоу и игровых соревнований, встретиться с креативными художниками и поучаствовать в тематических дискуссиях.