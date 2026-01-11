Больше никаких салютов! В Латвии собирают подписи за радикальные меры

Вместо традиционных салютов авторы инициативы предлагают развивать альтернативные форматы праздников. «В качестве альтернативы оформлению торжеств будут поощряться световые шоу, лазерные проекции и другие бесшумные визуальные решения, которые являются безопасными, экологичными и доступными широкой общественности», — говорится в тексте. По мнению инициаторов, общество от этого только выиграет. «Будет создана более безопасная, спокойная и здоровая среда для жизни», — отмечается в обращении. Ожидается сокращение числа несчастных случаев, ожогов и пожаров, а также снижение нагрузки на службы неотложной медицинской помощи и спасателей.