Больше никаких салютов! В Латвии собирают подписи за радикальные меры
В Латвии предлагают полностью запретить гражданскую пиротехнику, указывая на травмы, пожары, стресс у животных и отсутствие реального контроля. Авторы инициативы уже начала сбор подписей.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за введение полного запрета гражданской пиротехники в Латвии. Инициативу представляет Арина Кузнецова, которая указывает на системные риски для безопасности, здоровья людей, животных и окружающей среды.
По словам автора инициативы, в Латвии до сих пор разрешены свободная продажа и использование гражданской пиротехники, несмотря на серьезные последствия. «Гражданская пиротехника ежегодно создает значительные угрозы общественной безопасности, здоровью и окружающей среде», — отмечает она. По ее словам, использование фейерверков и петард приводит к «тяжелым телесным повреждениям, пожарам, травмам слуха», а также заметно ухудшает качество жизни жителей, особенно детей, пожилых людей и людей с проблемами здоровья.
Отдельное внимание в инициативе уделено воздействию пиротехники на животных. «Особенно страдают животные — домашние питомцы в панике убегают, получают травмы или гибнут», — говорится в тексте. Не меньший ущерб, по словам Кузнецовой, наносится и дикой природе: «У диких животных нарушаются процессы миграции и зимовки. Шум и взрывы вызывают сильный стресс, который может быть для животных смертельным».
Автор инициативы подчеркивает, что действующее регулирование не обеспечивает реального контроля за использованием пиротехники. «Пиротехника часто применяется в запрещенное время, в состоянии алкогольного опьянения и в населенных пунктах, создавая угрозу окружающим», — указывается в обращении. По мнению инициаторов, интересы общества оказываются «подчинены кратковременному развлечению», тогда как долгосрочный вред игнорируется.
В качестве решения предлагается внести изменения в нормативные акты и установить полный запрет гражданской пиротехники на территории Латвии. Исключение предлагается сделать только для профессиональной пиротехники, которую «могут использовать исключительно сертифицированные специалисты с разрешения самоуправления на особых мероприятиях».
Запрет, согласно инициативе, должен включать «запрет на торговлю, хранение и использование пиротехники частными лицами», а также усиленный контроль и более строгие наказания за нарушения. Дополнительно предлагается провести информационную кампанию, разъясняющую причины запрета и его пользу для общества.
Вместо традиционных салютов авторы инициативы предлагают развивать альтернативные форматы праздников. «В качестве альтернативы оформлению торжеств будут поощряться световые шоу, лазерные проекции и другие бесшумные визуальные решения, которые являются безопасными, экологичными и доступными широкой общественности», — говорится в тексте. По мнению инициаторов, общество от этого только выиграет. «Будет создана более безопасная, спокойная и здоровая среда для жизни», — отмечается в обращении. Ожидается сокращение числа несчастных случаев, ожогов и пожаров, а также снижение нагрузки на службы неотложной медицинской помощи и спасателей.
Особо подчеркивается улучшение условий для животных. «Домашние питомцы больше не будут страдать от паники и стресса, а дикие животные не будут подвергаться внезапным шумовым ударам», — указывает Кузнецова. Кроме того, снизится загрязнение окружающей среды, поскольку пиротехника оставляет после себя химические остатки и мелкий мусор.
В завершение инициативы подчеркивается, что жители смогут «наслаждаться праздниками без страха, шума и конфликтов», формируя более сплоченное и ответственное общество, «в котором жизнь человека и животного ценится выше громкого развлечения».
Ранее сообщалось, что в конце 2015 года Рижская дума утвердила новые правила, запрещающие использование пиротехники в ночное время, за исключением согласованных мероприятий и новогодней ночи.