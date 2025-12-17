Желание рижан пускать салюты ограничили - ночные фейерверки запрещены

В период с 1 июня по 31 августа использование пиротехники будет запрещено с 23:00 до 7:00, а в период с 1 сентября по 31 мая - с 22:00 до 7:00. Запрет на использование пиротехники не будет распространяться на публичные мероприятия, проведение которых согласовано со столичным самоуправлением, а также на Новый год с 24:00 до 1:00.