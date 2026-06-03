На русском театре - ни слова по-русски: что думают люди о предложении Ратниекса

Однопартиец Ратниекса Наурис Пунтулис (Национальное объединение) уже сообщил, что даст оценку призыву. Недавно назначенный министр культуры подчеркивает, что его позиция в вопросах государственного языка всегда была принципиальной и поддерживающей интересы государственного языка. В то же время Пунтулис подчеркивает, что действия министра как должностного лица должны быть юридически корректными. Он намерен рассмотреть призыв Ратниекса и затем принять решение о дальнейших действиях, однако Пунтулис отмечает, что любое учреждение должно строго соблюдать установленные законом требования об использовании языка.