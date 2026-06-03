На русском театре - ни слова по-русски: что думают люди о предложении Ратниекса
Предложение вице-мэра Риги Ратниекса демонтировать русскоязычные вывески с фасада театра имени Михаила Чехова вызвало в соцсетях настоящий шквал эмоций. Одни требуют полного закрытия театра, другие называют инициативу бессмысленной и опасной для общественного согласия.
Предложение вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса демонтировать русскоязычные вывески с фасада Рижского русского театра имени Михаила Чехова вызвало бурную реакцию в социальных сетях и на платформе X.
«Сегодня я официально обратился к министру культуры Наурису Пунтулису с призывом демонтировать вывески на русском языке с фасада Рижского русского театра имени Михаила Чехова и обеспечить соблюдение Закона о государственном языке. Общественная информация государственных и муниципальных учреждений должна быть на государственном языке. После смены министра культуры ожидаем решения этого вопроса», — написал Ратниекс.
Согласно позиции вице-мэра, размещенная на фасаде театра информация на русском языке противоречит требованиям закона. В Рижской думе также указывают, что городские службы уже не согласовывают новые проекты объектов среды, если в них присутствует русский текст.
Что решил министр культуры
Однопартиец Ратниекса Наурис Пунтулис (Национальное объединение) уже сообщил, что даст оценку призыву. Недавно назначенный министр культуры подчеркивает, что его позиция в вопросах государственного языка всегда была принципиальной и поддерживающей интересы государственного языка. В то же время Пунтулис подчеркивает, что действия министра как должностного лица должны быть юридически корректными. Он намерен рассмотреть призыв Ратниекса и затем принять решение о дальнейших действиях, однако Пунтулис отмечает, что любое учреждение должно строго соблюдать установленные законом требования об использовании языка.
«Кому мешает русский язык?»
Публикация Ратниекса в соцсетях вызвала сотни комментариев, в которых жители высказали самые разные, порой диаметрально противоположные мнения. Многие комментаторы выступили против инициативы, указывая, что надпись на латышском языке на фасаде театра уже присутствует.
«Откройте глаза — надпись на латышском языке уже есть! Разве закон запрещает наряду с латышским использовать языки национальных меньшинств? Почему должно быть меньше языков, если можно сделать больше?» — написал один из пользователей.
Другие задавались вопросом, почему русский язык постепенно исчезает из публичного пространства в стране, где проживает значительное число русскоязычных жителей. «Кому мешает надпись на русском языке?» — спрашивали пользователи.
Некоторые называли действия политика бессмысленными. «Какая непроходимая глупость! Ничем созданным похвастаться не может, а вот разрушенным, убранным и ликвидированным — уже да», — написала одна из комментаторов.
Звучали и аргументы о том, что театр является частью латвийской культуры независимо от языка постановок. «Это не какой-то "русский театр", это латвийский театр», — отметил один из участников дискуссии. Другие предупреждали, что подобные инициативы будут восприняты как ограничение прав русскоязычных жителей страны и могут усилить раскол в обществе. «Вместо решения реальных проблем вы снова разжигаете ненависть. Неужели нет более важных вопросов?» — говорится в одном из комментариев.
«Тогда уберите и английские вывески»
Многие критики инициативы обращали внимание на возможные двойные стандарты.
«Все названия на английском языке тоже заставите убрать?» — спрашивал один из пользователей.
Другие упоминали китайские рестораны, иностранные бренды и вывески на других языках. «Может быть, тогда стоит потребовать убрать и иероглифы с вывесок китайских ресторанов?» — задавались вопросом комментаторы. «Вывеску школы имени Шимона Дубнова тоже потребуете убрать?» — написал один из пользователей в X.
От демонтажа вывесок до закрытия театра
В то же время среди сторонников Ратниекса нашлось немало тех, кто считает его инициативу нужной. «Наконец-то!» — лаконично писали сторонники предложения.
Другие благодарили политика за инициативу и называли ее правильным шагом.
Часть комментаторов пошла еще дальше, заявив, что проблему невозможно решить только демонтажем вывесок. «Нужно закрыть весь Русский театр. Недопустимо распространение культуры государства-агрессора», — написал один из пользователей.
Подобные призывы звучали неоднократно. Некоторые предлагали прекратить государственное финансирование театра, а другие прямо выступали за его ликвидацию.
«Русским театрам нет места в Латвии», — заявил один из наиболее радикально настроенных участников обсуждения.