Ночная поездка закончилась трагедией: под Краславой 16-летний мотоциклист погиб после столкновения с лосем
Поездка на мощном мотоцикле поздним вечером обернулась смертельной трагедией. На дороге в Краславском крае 16-летний подросток столкнулся с лосем и погиб на месте, сообщает передача "Degpunktā".
Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник незадолго до полуночи в Краславском крае. Шестнадцатилетний юноша, управлявший мощным мотоциклом Suzuki, столкнулся с лосем и погиб на месте.
Авария произошла на прямом участке дороги между Дагдой и Аглоной недалеко от озера Биржкална. В момент происшествия уже было темно. По словам эксперта по безопасности дорожного движения Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскара Ирбитиса, имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что скорость мотоцикла превышала разрешённую.
«Насколько сейчас известно, скорость не соответствовала разрешённой и была превышена. Также известно, что у водителя могло не быть водительского удостоверения, дающего право управлять мотоциклом данной категории», — отметил эксперт.
Опасная тенденция среди молодых мотоциклистов
По словам Ирбитиса, подобные трагедии всё чаще связаны с отсутствием опыта и нарушением правил управления мототранспортом. «Если посмотреть на прошлый год, то из погибших мотоциклистов шесть человек имели явный недостаток опыта либо вовсе не имели соответствующих прав. В Латвии появилась тревожная тенденция: за руль мотоцикла садятся люди без необходимых навыков или те, кому вообще нельзя управлять такой техникой. А мотоцикл — далеко не самый безопасный вид транспорта», — подчеркнул специалист.
В Латвии с 14 лет можно получить права категории AM и управлять мопедом. В 16 лет доступна категория A1, позволяющая ездить на мотоциклах с объёмом двигателя до 125 кубических сантиметров. После достижения совершеннолетия можно получить категорию A2 для управления мотоциклами мощностью до 35 киловатт.
«Прежде чем садиться на мощный мотоцикл, необходимо накопить опыт», — отметил Ирбитис.
Шансов выжить практически не было
Обстоятельства аварии ещё выясняются. Пока неизвестно, был ли подросток экипирован должным образом. Однако специалисты подчёркивают, что при столкновении мотоциклиста с крупным диким животным вероятность выжить крайне мала.
Эксперты напоминают, что в тёмное время суток водителям мотоциклов следует быть особенно внимательными, а на лесных участках дорог снижать скорость и следить за признаками появления животных у проезжей части.
«Мотоциклисту, особенно ночью, нужно быть втройне внимательным. В лесистой местности необходимо снижать скорость и внимательно следить за возможным выходом животных на дорогу», — говорит Ирбитис.
Он также обратился к взрослым, которые предоставляют молодым людям доступ к мощной мототехнике. «Прежде чем оказывать такую медвежью услугу и передавать кому-то мощный мотоцикл, стоит задуматься: вы действительно делаете доброе дело или фактически толкаете человека в могилу?» — заявил эксперт.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.