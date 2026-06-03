Ночная поездка закончилась трагедией: под Краславой 16-летний мотоциклист погиб после столкновения с лосем

По словам Ирбитиса, подобные трагедии всё чаще связаны с отсутствием опыта и нарушением правил управления мототранспортом. «Если посмотреть на прошлый год, то из погибших мотоциклистов шесть человек имели явный недостаток опыта либо вовсе не имели соответствующих прав. В Латвии появилась тревожная тенденция: за руль мотоцикла садятся люди без необходимых навыков или те, кому вообще нельзя управлять такой техникой. А мотоцикл — далеко не самый безопасный вид транспорта», — подчеркнул специалист.