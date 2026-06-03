Рано утром в связи с воздушной угрозой в районе Алуксне были задействованы истребители НАТО
В ответ на потенциальную угрозу со стороны беспилотников в районе Алуксне в среду в 5:00 утра были приведены в боевую готовность истребители из состава миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона.
Утром вновь была объявлена угроза в воздушном пространстве в Алуксненском крае, свидетельствует сообщение на сайте 112.lv. Позже было разослано оповещение по сотовой сети о ее окончании.
Около 5 часов утра Национальные вооруженные силы (НВС) предупредили жителей Алуксненского края о риске возможной угрозы в воздушном пространстве, однако никаких дополнительных действий предпринимать не требовалось. Были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.
Вооруженные силы Эстонии утром в среду также распространили в ряде регионов предупреждение о возможной угрозе залета дронов.
Латвийские НВС совместно с союзниками по НАТО ведут постоянный мониторинг воздушного пространства, чтобы обеспечить немедленное реагирование на потенциальную угрозу. Также НВС усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.
Как сообщалось, в мае жители Латгале и Видземе неоднократно получали оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Несколько дронов в Латгале упали и взорвались, а над Эстонией истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил один дрон.