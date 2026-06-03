Рано утром в связи с воздушной угрозой в районе Алуксне были задействованы истребители НАТО

Как сообщалось, в мае жители Латгале и Видземе неоднократно получали оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Несколько дронов в Латгале упали и взорвались, а над Эстонией истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил один дрон.