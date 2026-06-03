"Это деньги налогоплательщиков": вице-мэр Риги о переделке нового асфальта в Кенгарагсе
Жители Кенгарагса возмущены: едва завершив строительство и уложив новый асфальт, рабочие снова начали его вскрывать. Вице-мэр Риги Марис Спринджукс признал, что такая ситуация ненормальна, и допустил, что есть ошибки при реализации проекта.
Заместитель председателя Рижской думы Марис Спринджукс в эфире TV24 прокомментировал жалобу жительницы Кенгарагса на ситуацию, сложившуюся после продления трамвайной линии №7. По словам женщины, после завершения строительных работ были уложены новые дорожные покрытия, оборудованы пешеходные переходы и светофоры, однако вскоре рабочие вновь начали вскрывать недавно уложенный асфальт.
«Когда спрашиваешь рабочих, они отвечают, что кто-то в Рижской думе решил что-то переделать. Всё снова переделывают и переделывают. Но ведь это деньги налогоплательщиков. Почему это происходит?» — спросила женщина.
Спринджукс признал, что не располагает подробной информацией о конкретном объекте, однако предположил, что причиной могли стать ошибки. «Не могу сказать точно. Очевидно, есть какая-то причина — либо строитель что-то перепутал, либо работы выполнены не в соответствии с техническим проектом. Но так быть не должно», — заявил вице-мэр.
В ходе программы ведущая поинтересовалась, не приведут ли масштабные планы по реформированию транспортной системы Риги к аналогичным ситуациям, когда уже выполненные работы впоследствии приходится переделывать.
Отвечая на этот вопрос, Спринджукс подчеркнул, что модернизация городской транспортной системы является долгосрочным процессом и не может быть реализована за один сезон. «Понятно, что такую систему невозможно перестроить за один день или за один сезон. Это план на многие годы, который реализуется шаг за шагом», — отметил он.
По словам заместителя мэра, сегодня одной из главных проблем остается недостаточное взаимодействие между различными видами общественного транспорта. «Начинать нужно с того, чтобы все наши участники транспортной системы — пассажирские поезда, региональные автобусы и городской транспорт Риги — начали разговаривать друг с другом. Сейчас такой платформы для взаимодействия фактически нет», — сказал Спринджукс.
Он подчеркнул, что конечной целью является создание более удобной для пассажиров системы с единым билетом и справедливой тарифной политикой.
«Необходимо, чтобы пассажир выигрывал от пересадки, а не терял деньги», — пояснил вице-мэр.
По его словам, работа над согласованием таких решений уже началась. «Мы уже начали эту работу, и у меня есть основания полагать, что шаг за шагом появятся первые улучшения», — заключил Спринджукс.