"Это деньги налогоплательщиков": вице-мэр Риги о переделке нового асфальта в Кенгарагсе

Отвечая на этот вопрос, Спринджукс подчеркнул, что модернизация городской транспортной системы является долгосрочным процессом и не может быть реализована за один сезон. «Понятно, что такую систему невозможно перестроить за один день или за один сезон. Это план на многие годы, который реализуется шаг за шагом», — отметил он.