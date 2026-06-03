В Риге ожидается преимущественно солнечный день.
В Латвии
Сегодня 09:04
В среду воздух прогреется до +26 градусов
В среду максимальная температура воздуха составит +23...+26 градусов, местами на побережье - около +20 градусов, прогнозируют синоптики.
Солнце лишь временами будут закрывать облака. Днем и вечером местами, в основном в Видземе, возможны дождь и гроза. Будет дуть слабый южный ветер, в Курземе и Земгале - умеренный, на части побережья - морской бриз.
В Риге ожидается преимущественно солнечный день, столбики термометров поднимутся до +26 градусов.