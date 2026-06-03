Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 3 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам придется проявить терпимость. Лучше сделать это добровольно, желательно - с песнями.
Телец
Если вы еще не чувствуете себя Царем Природы, Властелином Вселенной и т.д. и т.п., то это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия, постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
Близнецы
Всего, конечно, на деньги не купишь, но многое можно. Можете позволить себе пошиковать, если, разумеется, знаете когда остановиться.
Рак
Нынче велика вероятность завести новых друзей. Будьте открыты в общении - это всегда высоко ценится.
Лев
Сегодня у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть, вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп.
Дева
Сегодня вам не придется опасаться, что кто-то не выполнит своего обещания и тем самым подведет вас под монастырь. Можете безбоязненно взваливать поручения на друзей и близких - сделают как миленькие.
Весы
Прежде, чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем. Возможно, это убережет вас от некоторых недоразумений.
Скорпион
Сегодняшний день принесет столь большее количество контактов, что вы, вероятнее всего, сильно пожалеете, что вообще встали из постели. Может вернетесь?
Стрелец
Если есть возможность - возьмите пару отгулов. Впереди ждет тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть и зарядиться энергией.
Козерог
Вам следует проверить, не завалялись ли где-нибудь неоплаченные счета и тому подобные неприятности. Постарайтесь закончить сегодня все, что только можно, не оставляйте ничего на завтрашний день.
Водолей
Сотрудничество с кем бы то ни было для вас сегодня будет непростой задачей. Однако плохой мир все-таки лучше доброй войны, придется потерпеть.
Рыбы
Сегодня у вас появится некая цель, которая моментально подчинит себе все ваши мысли и действия. Вам даже думать особенно не придется, все будет получаться само собой. Если, конечно, сопротивляться не станете.