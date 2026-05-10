"Прогрессивные" узнали о решении из соцсетей: отставка Спрудса обернулась конфликтом в коалиции
После решения премьер-министра Эвики Силини («Новое Единство») потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса («Прогрессивные») партия «Прогрессивные» в понедельник, 11 мая, на заседании правления и фракции будет решать, как действовать дальше, сообщил агентству LETA руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев.
На вопрос, будут ли «Прогрессивные» завтра решать вопрос о дальнейшем пребывании в коалиции, Шуваев ответил, что в понедельник партия «рассмотрит все сценарии и примет решение о дальнейших действиях».
В свою очередь, в X Андрис Шуваев заявил, что премьер лжет, говоря, что партнеры были проинформированы о требовании отставки Спрудса. Политик подчеркнул, что «такое сотрудничество не только не является коллегиальным, оно даже не является серьезным».
«Очевидно, заявление было спешно опубликовано после того, как стало известно, что министр сегодня вечером созвал пресс-конференцию», — оценил Шуваев.
Министр культуры Агнесе Лаце сегодня вечером также признала в эфире Латвийского телевидения (LTV), что узнала о решении премьера из социальных сетей. Она указала, что премьер решила объявить о требовании отставки Спрудса, поскольку узнала, что сам Спрудс планирует уйти с должности.
Силиня в интервью LTV, отвечая на вопрос о будущем коалиции, признала, что дальнейшее решение о том, останутся ли «Прогрессивные» в правительстве, должны принять сами «Прогрессивные», добавив, что «коалиции приходят и уходят».
Как уже сообщалось, одновременно с решением Спрудса уйти в отставку Силиня потребовала его отставки и объявила, что обратилась к полковнику Райвису Мелнису с предложением занять пост министра. Премьер приняла это решение после инцидентов с дронами в Латгалии, указав на утрату доверия к министру и более широкие проблемы в оборонной отрасли.
Такую запись глава правительства опубликовала в социальной сети X незадолго до начала внезапно созванной Спрудсом пресс-конференции, на которой он объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и заявив о желании этим решением защитить Национальные вооруженные силы (НВС) от втягивания в политическую кампанию.
Силиня подчеркнула, что сейчас на оборону направляется исторически крупнейшее финансирование — 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), что требует четкого руководства, эффективного сотрудничества и быстрого принятия решений. По ее оценке, в отрасли были проблемы со стабильностью управления, внутренней координацией и недостаточно быстрым перениманием украинского опыта в развитии противодронных возможностей.
Премьер также раскритиковала медленное вовлечение оборонной промышленности и подчеркнула необходимость развивать важные для Латвии военные возможности, а не полагаться на покупку доступных решений.
Силиня указала, что оборонная отрасль должна находиться вне предвыборной риторики, и подчеркнула, что во главе отрасли необходим профессионал с военным опытом. По ее словам, опыт Мелниса в Национальных вооруженных силах, образование в Лондоне и нынешняя работа в Украине позволяют ожидать целенаправленного и компетентного руководства отраслью.
Также сообщалось, что отставки Спрудса после инцидента с дронами в Резекне потребовали оппозиционные партии «Латвия на первом месте», Национальное объединение и «Объединенный список». После критики со стороны общества и политиков Спрудс поручил провести служебную проверку, чтобы оценить реагирование на инциденты с дронами, произошедшие в четверг утром в Латгале.
Министр также поручил НВС незамедлительно скорректировать действующий план защиты воздушного пространства у границы, повысить оперативную готовность Воздушных сил и в ближайшие недели обеспечить размещение произведенных в Латвии дронов-перехватчиков в приграничной зоне.
Командующий НВС Каспар Пуданс заявил, что после инцидентов с дронами в Латгалии НВС оценят, является ли нынешняя модель противовоздушной обороны на восточной границе Латвии достаточно эффективной.
Пуданс допустил, что подход к обороне может быть пересмотрен, одновременно подчеркнув, что и новое решение не будет идеальным. НВС не могут за короткое время полностью заменить технические средства, однако продолжают укреплять возможности, в том числе дополняя боевые группы дронами-перехватчиками. Их планируется получить до конца мая, одновременно продолжается обучение военнослужащих.