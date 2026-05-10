"Потерял доверие": Силиня отправила в отставку министра обороны Спрудса

Премьер подчеркнула, что в оборонной отрасли решающее значение имеет не только финансирование, но и четкое руководство, эффективное сотрудничество и способность своевременно принимать решения. Она считает, что в Министерстве обороны в последнее время были проблемы с внутренним взаимодействием, преемственностью и стабильностью управления. За сравнительно короткое время пост покинули уже два госсекретаря Министерства обороны, что, по оценке премьера, указывает на системные проблемы в работе министерства в период, когда вызовы безопасности требуют согласованных и профессиональных действий.