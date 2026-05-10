"Потерял доверие": Силиня отправила в отставку министра обороны Спрудса
После инцидентов с дронами в Латгале премьер-министр Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спрудса и предложила на его место полковника Райвиса Мелниса. По словам главы правительства, оборонной отрасли необходимо новое профессиональное руководство, способное обеспечить конкретные результаты в условиях рекордного финансирования и растущих угроз безопасности.
По словам Силини, министр обороны потерял ее доверие после инцидентов с дронами в Латгале. Такую запись глава правительства опубликовала в социальных сетях незадолго до начала внезапно созванной Спрудсом пресс-конференции, на которой он объявил об уходе в отставку. Спрудс заявил, что берет на себя политическую ответственность и хочет этим решением защитить Национальные вооруженные силы (НВС) от втягивания в политическую кампанию.
Премьер написала, что в дальнейшем оборонной отраслью должен руководить профессионал. Она пригласила занять пост министра обороны полковника Мелниса, и он согласился.
«Его прежний опыт в НВС, военное образование в Лондоне и нынешняя работа в Украине дают уверенность в том, что оборона государства будет управляться компетентно, целенаправленно и вне предвыборной риторики», — написала Силиня.
По словам Силини, о своем решении она сегодня проинформировала министра и партнеров по коалиции.
Премьер объяснила, что такое решение было принято с учетом не только последних событий, связанных с инцидентами с дронами, но и более широкой ситуации в оборонной отрасли в целом. Она подчеркнула, что сейчас на оборону государства выделено исторически крупнейшее финансирование — 5% от внутреннего валового продукта, что одновременно означает и значительно более высокую ответственность перед обществом.
Силиня акцентировала, что эти средства были перераспределены из других отраслей, поэтому жители вправе ожидать конкретных результатов — безопасности, ясности и уверенности в способности государства действовать быстро и профессионально.
В то же время премьер указала на недостаточно быстрое перенимание практического опыта Украины в развитии противодронных систем после предыдущих инцидентов, хотя Украина была готова делиться знаниями. По словам Силини, только сейчас, при более активном участии ее самой и Министерства иностранных дел, в этой сфере планируются конкретные шаги.
Премьер подчеркнула, что в оборонной отрасли решающее значение имеет не только финансирование, но и четкое руководство, эффективное сотрудничество и способность своевременно принимать решения. Она считает, что в Министерстве обороны в последнее время были проблемы с внутренним взаимодействием, преемственностью и стабильностью управления. За сравнительно короткое время пост покинули уже два госсекретаря Министерства обороны, что, по оценке премьера, указывает на системные проблемы в работе министерства в период, когда вызовы безопасности требуют согласованных и профессиональных действий.
Силиня также подчеркнула необходимость обеспечить единую работу Министерства обороны, НВС и других служб безопасности, добавив, что сейчас у нее нет уверенности в способности политического руководства обеспечить это на достаточном уровне.
Премьер критически оценила и прежнее вовлечение оборонной промышленности в развитие возможностей, указав, что оно было слишком медленным. Она подчеркнула необходимость целенаправленно развивать важные для обороны Латвии способности, а не длительное время полагаться на покупку доступных решений.
Кроме того, Силиня отметила, что вопросы обороны и безопасности должны находиться вне предвыборной риторики и партийных интересов. С учетом сложной геополитической ситуации, по ее словам, руководству оборонной отрасли необходим профессиональный и компетентный подход, пользующийся доверием общества и самой отрасли.
Говоря о Мелнисе, Силиня отметила, что сейчас во главе оборонной сферы Латвии необходим профессионал с военным опытом, международным взглядом и практическим пониманием современных вызовов безопасности. По ее словам, это нужно для восстановления доверия к отрасли, укрепления сотрудничества с НВС и достижения конкретных результатов в сфере государственной безопасности.
Силиня подчеркнула, что приоритет правительства остается неизменным — обеспечить сильную, безопасную и защищенную Латвию.