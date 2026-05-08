"Они улетели в другую сторону": НВС объяснили, почему подразделения не смогли перехватить дроны
После ночных инцидентов с дронами в Латгале Национальные вооруженные силы (НВС) проверят, достаточно ли нынешняя система противовоздушной обороны готова к угрозам, траекторию которых невозможно предсказать заранее.
Командующий НВС Каспар Пуданс в передаче Латвийского телевидения «Šodienas jautājums» пояснил, что действующая система в большей степени выстроена для линейной защиты границы. Теперь НВС будут оценивать, подходит ли такой подход и для ситуаций, когда траектория полета дрона заранее неизвестна.
Пуданс допустил, что подход к обороне может быть пересмотрен, одновременно подчеркнув, что и новое решение не будет идеальным. По его словам, НВС не могут за короткое время полностью заменить технические средства, однако продолжают укреплять свои возможности, в том числе дополняя боевые группы дронами-перехватчиками. Их планируется получить до конца мая, одновременно продолжается обучение военнослужащих.
Пуданс также сообщил, что, по первоначальным признакам, упавший в Резекне дрон был оснащен взрывчаткой. Ее количество еще будет оцениваться.
В то же время пока неясно, был ли второй, все еще не найденный дрон боевым дроном или ложной целью. Пуданс отметил, что и в ложной цели теоретически может находиться небольшое количество боеприпасов.
НВС выясняют обстоятельства инцидента в сотрудничестве с украинскими коллегами. По словам Пуданса, у НВС уже ранее была информация о том, что за пределами латвийской границы существуют угрозы для воздушного пространства, поэтому были активированы истребители миссии патрулирования воздушного пространства Балтии и подразделения НВС.
Однако точная траектория полета дронов в тот момент не была известна.
«У нас не было возможности направить подразделения в правильном направлении. Они патрулировали, некоторые заняли боевые позиции, но в их секторе огня дронов не было — они улетели в другую сторону», — сказал Пуданс.
Национальные вооруженные силы прекратили поиски второго дрона, упавшего в Латгале, однако при этом считают, что дрон по-прежнему представляет взрывоопасность.
НВС продолжают пересматривать данные всех датчиков наблюдения за воздушным пространством, чтобы оценить возможные места нахождения дрона. Министр внутренних дел Рихард Козловскис сегодня утром сообщил LETA, что дрон мог упасть в отдаленной и необитаемой местности в Резекненском крае. Вечером в четверг НВС, однако, не комментировали, в каком крае и в какой волости мог упасть дрон.
Несмотря на то что имеющаяся у НВС информация указывает на падение дрона, летательный аппарат, вероятнее всего, является взрывоопасным. С учетом этого НВС настоятельно призывают жителей в случае его обнаружения немедленно сообщать по телефону 112 и не приближаться к объекту.
Государственная полиция обследовала первоначально определенные территории, где мог приземлиться дрон, однако, поскольку сам дрон или его обломки там обнаружены не были, по согласованию с НВС было принято решение прекратить поиски дрона, сохранив при этом бдительность.
Полиция находится в тесной связи с задействованными службами, а также в состоянии повышенной готовности к реагированию.