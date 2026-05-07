После инцидента с дронами в Резекне МИД Латвии вручил России ноту протеста
Латвия предупредила о риске повторения подобных инцидентов с беспилотниками.
В четверг в Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах посольства России, которому вручена нота протеста в связи с произошедшим утром инцидентом, когда из воздушного пространства России в Резекненский, Балвский и Лудзенский края залетели несколько беспилотных летательных аппаратов.

Представителю посольства России было указано, что Россия, ведя агрессивную войну против Украины, создает риски инцидентов в сфере безопасности и в более широком регионе. Латвийская сторона подчеркнула, что, вопреки ложным публичным заявлениям России, Латвия никогда не давала разрешения использовать свое воздушное пространство для атак беспилотников по целям в России, а дроны в воздушное пространство Латвии залетели именно из России, сообщили в министерстве.

Во время разговора также было выражено осуждение Латвии в связи с публично прозвучавшими со стороны России угрозами 9 мая нанести масштабный удар по столице Украины Киеву, в том числе создавая угрозу для находящихся там иностранных посольств.

Также было подчеркнуто, что агрессивная война России против Украины является грубым нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций (ООН). Латвийская сторона вновь потребовала прекратить агрессию и вывести российские вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины.

