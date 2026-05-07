После инцидента с дронами в Резекне МИД Латвии вручил России ноту протеста

Представителю посольства России было указано, что Россия, ведя агрессивную войну против Украины, создает риски инцидентов в сфере безопасности и в более широком регионе. Латвийская сторона подчеркнула, что, вопреки ложным публичным заявлениям России, Латвия никогда не давала разрешения использовать свое воздушное пространство для атак беспилотников по целям в России, а дроны в воздушное пространство Латвии залетели именно из России, сообщили в министерстве.