Ринкевич о дронах в Латгале: это прямые последствия российской агрессии против Украины
Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал инциденты с дронами в Латгале прямым следствием российской агрессии против Украины и призвал жителей следовать указаниям служб.
В связи с произошедшим президент связался с председателем Резекненской городской думы Янисом Тутином («Вместе для Латвии»/LPV) и председателем Резекненской краевой думы Гунтаром Скудрой («Новое Единство»).
«Спасибо самоуправлениям и ответственным службам за действия в этой ситуации. К сожалению, это прямые последствия российской агрессии против Украины», — заявил Ринкевич.
Он призвал всех жителей следить за указаниями служб.
Агентство LETA уже сообщало, что рано утром в четверг в воздушное пространство Латвии со стороны России влетели несколько беспилотных летательных аппаратов, из которых как минимум один упал в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. На данный момент известно о двух упавших дронах, второй из них еще ищут.
По запросу Национальных вооруженных сил (НВС) в 4:09 Государственная пожарно-спасательная служба направила сообщение через систему сотового вещания в Лудзенском и Балвском краях, а в 4:43 — в Резекненском крае. Около 8:30 вооруженные силы сообщили о завершении угрозы.
НВС напоминают: пока продолжается российская агрессия против Украины, возможны повторные случаи, когда в воздушное пространство Латвии влетают или к нему приближаются иностранные беспилотные летательные аппараты.
Министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные») и министр внутренних дел Рихард Козловскис («Новое Единство») сообщили, что направились в Резекне. В полдень там ожидается пресс-конференция ответственных служб о произошедшем.
Спрудс в интервью Латвийскому телевидению пояснил, что на первый взгляд существует вероятность, что это были дроны, направлявшиеся с украинской стороны в сторону России, однако это еще предстоит оценить. «Украина имеет полное право защищать себя и наносить удары по целям на территории России», — подчеркнул министр, пообещав проинформировать общественность, когда появится больше ясности о цели этих дронов.