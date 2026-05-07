Ринкевич о дронах в Латгале: это прямые последствия российской агрессии против Украины

Спрудс в интервью Латвийскому телевидению пояснил, что на первый взгляд существует вероятность, что это были дроны, направлявшиеся с украинской стороны в сторону России, однако это еще предстоит оценить. «Украина имеет полное право защищать себя и наносить удары по целям на территории России», — подчеркнул министр, пообещав проинформировать общественность, когда появится больше ясности о цели этих дронов.