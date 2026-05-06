Известные рестораны закрываются, а цены растут: "Все хотят бокал просекко за пятерочку, но это невозможно!"

Комментируя закрытие ресторанов и поддержку отрасли, парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис отметил в передаче, что "игроки" в ресторанной сфере меняются чаще, чем в других отраслях. Кроме того, хотя туристические показатели возвращаются на предшествовавший пандемии уровень, привычки людей изменились: государству следовало бы предпринять ряд мер, чтобы люди вернулись к живому общению и выходили из дома не только "на поесть", но и для социализации, а не просто нажимали пару кнопок в приложении, заказывая еду на дом или в офис.