Местных клиентов нет, туристов - тоже: латвийские рестораны оказались на голодном пайке
Основными проблемами для ресторанной отрасли в этом году станут недостаточное число туристов и инфляция, в том числе рост цен на топливо, заявил на общем собрании Латвийского общества ресторанов руководитель организации Янис Ензис.
По мнению Ензиса, в Литве и Эстонии ситуация с привлечением туристов лучше, чем в Латвии, однако в целом регион пострадал из-за геополитических обстоятельств. В частности, он допустил, что, возможно, о ситуации с безопасностью говорится слишком много, из-за чего туристы из Швеции и Германии по-прежнему воздерживаются от поездок в Латвию.
На отрасль будут также влиять инфляция, снижение покупательной способности населения, сокращение численности населения и рост цен на топливо.
Директор Латвийского агентства инвестиций и развития Иева Ягере сообщила, что в прошлом году в местах размещения туристов в Латвии было обслужено 2,82 миллиона человек, из них 1,672 миллиона — иностранные гости, а 1,149 миллиона — местные. В 2024 году число обслуженных составило 2,7 миллиона, в том числе 1,587 миллиона иностранных гостей и 1,113 миллиона местных.
В прошлом году туристы потратили в Латвии 218,312 миллиона евро в гостиницах и других местах размещения, что на 1,8% больше, чем в 2024 году, однако в местах питания и ресторанах расходы составили 92,457 миллиона евро — на 3,8% меньше, чем годом ранее.
