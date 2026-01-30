По дороговизне отелей и ресторанов Латвия обходит многие богатые страны Европы
Интернет-издание Euronews приводит индекс уровня цен Евростата для ресторанов и отелей. Латвия в этом исследовании занимает довольно высокое место.
Индекс среднее значение по ЕС принимает за 100. Это означает: если рестораны и отели в ЕС в среднем стоят €100, индекс показывает, сколько обойдётся тот же набор услуг в каждой стране. Показатель выше 100 означает, что направление дороже среднего по ЕС, а значение ниже 100 говорит о более низких ценах.
По последним данным Евростата, Швейцария является самой дорогой страной для ресторанов и отелей среди 37 европейских государств. Стандартный набор этих услуг в Швейцарии стоит €171, что на 71% выше среднего по ЕС.
Самой дешёвой страной является Северная Македония: цены там на 50% ниже среднего по ЕС, то есть €50.
Среди стран ЕС самой дорогой для ресторанов и отелей является Дания. Стандартный набор там стоит €148, что на 48% выше среднего по ЕС. Самой дешёвой страной ЕС является Болгария: набор услуг там обходится в €53.
В странах Северной Европы рестораны и отели в целом дороже, а страны Западной Европы также обычно выше среднего. Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Германия и Франция находятся на уровне или выше отметки €100, принятой в ЕС. Напротив, Восточная Европа и Балканы существенно ниже среднего уровня €100 по ЕС.
В Южной Европе Португалия, Испания и Греция заметно дешевле среднего по ЕС, хотя Италия выделяется как исключение. В других странах со средиземноморским побережьем Хорватия находится близ отметки €100, тогда как Кипр и Мальта немного дешевле, но всё ещё дороже, чем многие сопоставимые страны.
Что касается Латвии, то уровень стоимости ее отелей и ресторанов был оценен в 91 евро. Это, как видим, ниже среднего по ЕС, но все равно выше, чем во многих странах Европы, которые считаются гораздо более богатыми. Например, Кипр, Мальта, Испания, Португалия.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что французские гурманы согласились за немалые деньги и дальше проверять качество еды в латвийских ресторанах.