По дороговизне отелей и ресторанов Латвия обходит многие богатые страны Европы

Индекс среднее значение по ЕС принимает за 100. Это означает: если рестораны и отели в ЕС в среднем стоят €100, индекс показывает, сколько обойдётся тот же набор услуг в каждой стране. Показатель выше 100 означает, что направление дороже среднего по ЕС, а значение ниже 100 говорит о более низких ценах.