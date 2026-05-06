ФОТО: 16-летняя рижанка Летиция Белова стала двукратной чемпионкой Европы по фитнесу

Восходящая звезда латвийского фитнеса 16-летняя Летиция Белова на чемпионате Европы IFBB завоевала две золотые медали.

Восходящая звезда латвийского фитнеса Летиция Белова на чемпионате Европы IFBB завоевала две золотые медали и уверенно подтвердила свой статус среди лучших спортсменок континента.

На чемпионате Европы IFBB, проходившем с 30 апреля по 4 мая в испанском городе Санта-Сусанна, 16-летняя рижанка продемонстрировала блестящие результаты, доминируя в дисциплине «Artistic Fitness». Летиция завоевала золотую медаль в категории юниоров, а также уверенно победила во взрослой категории свыше 168 сантиметров, в обеих дисциплинах получив высшую оценку именно за свою произвольную программу.

Ее выступления выделялись технической точностью, атлетизмом и художественным исполнением, которые покорили как зрителей, так и судей. В обеих категориях «Artistic Fitness» выступление Летиции было оценено первым местом, подтверждая не только безупречную подготовку, но и уникальную сценическую харизму и способность эмоционально обращаться к аудитории.

В дополнение к успехам в дисциплине «Artistic Fitness», спортсменка стартовала и в категориях «Fit Model», где среди юниоров заняла 6-е место, а в группе взрослых выше 172 сантиметров расположилась на 5-м месте, еще раз доказав свою многогранность и конкурентоспособность в различных категориях фитнеса.

Выступления Летиции отличались технической точностью, атлетизмом и артистизмом, покорив как зрителей, так и судей.
Этот двойной титул чемпионки Европы является важным поворотом в спортивной карьере Летиции, учитывая небольшой опыт на международной арене. После прошлогодних успехов на чемпионате мира, где были завоеваны две бронзовые медали, это достижение знаменует стремительный рост и уверенное движение к еще более высоким целям.

Летиция Белова своим трудом, талантом и настойчивостью продолжает нести имя Латвии в мир, вдохновляя молодое поколение и подтверждая, что целеустремленность позволяет достигать самых высоких вершин.

