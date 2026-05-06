ФОТО: от греческой клубники до местных огурцов - обзор цен и ассортимента Центрального рынка в начале мая

Продукция на Рижском Центральном рынке в начале мая 2026
Сейчас, в начале мая, на Рижском центральном рынке уже заметно расширился ассортимент сезонных овощей, зелени и ягод. На прилавках много клубники, молодой картошки, свежих огурцов, помидоров, зелени, редиса и ранних кабачков. Судя по ценникам и ассортименту, часть продукции — латвийская, часть привезена из Польши, Литвы, Испании, Греции, Перу и других стран.
Больше всего сейчас на рынке клубники. В зависимости от происхождения и размера ягоды цена колеблется примерно от 2 до 5,90 евро за килограмм. Голубика — одна из самых дорогих ягод на рынке: от 14,90 до 19,90 евро за килограмм. Малина продается примерно по 15 евро за кг. Арбузы уже активно появились в продаже — около 1,99 евро за килограмм.
Из овощей заметно много огурцов. Импортные можно найти примерно по 1-2 евро за килограмм, латвийские — около 4,50. Помидоры в основном стоят 2-3 евро за кг, в зависимости от сорта и страны происхождения. Желтые и крупные мясистые сорта стоят дороже обычных.
Молодой картофель сейчас продают примерно по 2 евро за килограмм. Обычный картофель — около 0,80. Репчатый лук — примерно 0,80–1 евро за кг. Молодая капуста стоит около 2 евро за килограмм, цветная капуста — примерно 3,50 евро.
На рынке уже много свежей зелени. Черемша, укроп, петрушка, кинза, зеленый лук и салаты продаются как пучками, так и на вес. Большинство пучков стоит примерно от 0,50 до 1 евро. Латвийский базилик в горшках продают по 1,50 евро.
Также в продаже много редиса по цене около 3,50 евро за килограмм, баклажанов — примерно 2,50 евро , кабачков — около 1-2,80 евро. Чеснок стоит около 5 евро за кг.
Кроме овощей и ягод, на открытой части рынка сейчас активно продают цветы и рассаду.