"Все будет дороже, чем обычно": торговцы Центрального рынка прогнозируют рост цен
В павильонах Рижского Центрального рынка повышают арендную плату, и увеличение, по словам торговцев, варьируется от 5% до 79%. Участники рынка отмечают, что рост расходов неизбежно повлияет на конечные цены продуктов и нагрузит как продавцов, так и покупателей.
Самое существенное повышение затронуло арендаторов Гастрономического павильона, где ставка выросла на 79%. Торговцы говорят, что такой скачок в «тихий сезон» пережить особенно сложно, собщают «360 Ziņas».
Арендатор Артур отмечает:
«Выглядит довольно печально, потому что рост почти 80%. Одна кафейня уже закрылась, и сейчас думаем, что делать дальше. Тихий сезон будет до мая, и сейчас ситуация очень тяжелая».
В SIA Rīgas nami поясняют, что Гастрономический павильон был модернизирован и адаптирован под потребности общепита, поэтому, по оценке предприятия, справедливо, чтобы повышенные расходы на содержание покрывали арендаторы.
Заметный рост, на 39%, коснулся и ночного цветочного рынка. Арендаторам складских помещений, в свою очередь, придется учитывать повышение в диапазоне от 26% до 50%. При этом наименьшие изменения, как заявляет управляющий рынком, почувствуют местные фермеры, которые торгуют мясом и овощами: для них повышение не превысит 10%. Управляющий подчеркивает, что приоритетом считаются местные производители, поэтому для них рост ставок минимальный.
Однако торговцы отмечают: даже относительно небольшой рост расходов на фоне цен на энергоресурсы вынуждает пересматривать ценники. Продавцы рыбы и другой импортной продукции уже прогнозируют удорожание на несколько евро за килограмм.
Продавец рыбы Оскар говорит: «Вместе с ростом аренды поднимутся и цены на продукцию. Все будет дороже, чем обычно. Если цены вырастут на два-три евро за килограмм, больше всего это будет заметно по дорогому сегменту, например по норвежской замороженной рыбе. На салаку цена, вероятнее всего, не изменится».
Многие торговцы признают: если покупательский поток не увеличится, часть арендаторов может прекратить торговлю на Рижском Центральном рынке.