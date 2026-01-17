ФОТО: не все это знают - под Рижским Центральным рынком скрывается целый "подземный город"

Решение о создании Центрального рынка было принято в 1922 году, был разработан проект, и из дирижабельного аэропорта в Вайнёде были привезены ангары для цеппелинов, которые превратились в рыночные павильоны и, пожалуй, больше всего ассоциируются с Рижским Центральным рынком. Ангары, правда, были уменьшены по высоте, так как иначе такие огромные помещения было бы очень сложно отапливать. Строительство рынка началось в 1924 году, и в то же время были построены подвальные помещения — подземный город площадью 2 гектара с главным коридором длиной 337 метров. В подземных помещениях можно было хранить более 300 тонн товаров.