Что находится под Рижским центральным рынком
Многие слышали, что павильоны Рижского Центрального рынка изначально были ангарами для дирижаблей и что рынок является одним из крупнейших в ...
ФОТО: не все это знают - под Рижским Центральным рынком скрывается целый "подземный город"
Наверняка большинство слышали, что павильоны Рижского Центрального рынка изначально были ангарами для дирижаблей, что Центральный рынок является одним из крупнейших рынков Европы, однако лишь немногие знают, что под рынком скрывается своего рода "подземный мир" с длинными туннелями и складскими помещениями, которые соединяют все павильоны.
Исторически главный рынок Риги находился на берегу Даугавы, там, где сейчас расположена набережная 11 Ноября, и его обычно называли Даугавским рынком. Часто товары туда доставлялись прямо с кораблей, и существовал он как минимум с XVI века.
После сноса городских укреплений начали благоустраивать территорию, где сегодня находится Центральный рынок, и там стали строить каменные склады для хранения товаров.
Решение о создании Центрального рынка было принято в 1922 году, был разработан проект, и из дирижабельного аэропорта в Вайнёде были привезены ангары для цеппелинов, которые превратились в рыночные павильоны и, пожалуй, больше всего ассоциируются с Рижским Центральным рынком. Ангары, правда, были уменьшены по высоте, так как иначе такие огромные помещения было бы очень сложно отапливать. Строительство рынка началось в 1924 году, и в то же время были построены подвальные помещения — подземный город площадью 2 гектара с главным коридором длиной 337 метров. В подземных помещениях можно было хранить более 300 тонн товаров.
Строительство рынка, однако, шло не так гладко, как планировалось, и даже было временно приостановлено. Рижский Центральный рынок был завершен в 1930 году, а 2 ноября состоялось его торжественное открытие. Для строительства этих внушительных зданий было использовано около шести миллионов кирпичей, 2460 тонн железа и 60 тысяч бочек цемента.
В настоящее время, по мере приближения юбилея Рижского Центрального рынка, начались различные реставрационные работы, в том числе и под землей, и есть надежда, что свой столетний юбилей рынок встретит уже в гораздо более привлекательном облике, чем сейчас.
"Подземный городок" Рижского Центрального рынка
Подземный мир рынка действительно поражает — на ум приходят какие-то фильмы: длинный главный туннель, по его сторонам расположены товарные склады. Под землей работают люди, грузы наверх поднимают грузовые лифты. Суета — не меньшая, чем на поверхности. Кстати, тут ходит и юмористическая история о привидении — якобы еще в советские времена здесь заблудился студент, и его призрак теперь в сессионные месяцы бродит по длинным коридорам, жалобно стеная. В настоящее время подземелья Центрального рынка также приспособлены в качестве бомбоубежища, способного принять несколько тысяч человек.
Рижский Центральный рынок переживает изменения — меняются покупательские привычки, рынок посещает много иностранных туристов. Каким рынок будет в будущем, мы пока не можем быть уверены, но он, безусловно, останется одним из самых узнаваемых мест Риги.