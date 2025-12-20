Весной 2027 года Мясной павильон Центрального рынка Риги переедет. Какие еще изменения нас ждут

После завершения укрепления несущих конструкций крыши в павильоне запланированы еще несколько этапов ремонтных работ, чтобы к весне 2027 года полностью адаптировать его под новую функцию — торговлю мясной продукцией. В 2026 году планируется полная замена кровельного покрытия — это станет следующим шагом в приведении павильона в порядок. Также в 2026 году предусмотрено устройство нового пола с внедрением инноваций, которые софинансируются в рамках исследовательского проекта ЕС. В ходе проекта будет установлена интегрированная низкотемпературная система отопления и охлаждения, которая повысит энергоэффективность здания и его устойчивость к изменениям климата.