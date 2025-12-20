Весной 2027 года Мясной павильон Центрального рынка Риги переедет. Какие еще изменения нас ждут
Завершились работы по усилению металлических конструкций крыши в бывшем Молочном павильоне Рижского Центрального рынка. Эти работы стали первым шагом в восстановлении исторического павильона, куда весной 2027 года переедут торговцы мясной продукцией.
В укрепление и восстановление узлов металлоконструкций крыши вложено 645 тысяч евро.
После завершения укрепления несущих конструкций крыши в павильоне запланированы еще несколько этапов ремонтных работ, чтобы к весне 2027 года полностью адаптировать его под новую функцию — торговлю мясной продукцией. В 2026 году планируется полная замена кровельного покрытия — это станет следующим шагом в приведении павильона в порядок. Также в 2026 году предусмотрено устройство нового пола с внедрением инноваций, которые софинансируются в рамках исследовательского проекта ЕС. В ходе проекта будет установлена интегрированная низкотемпературная система отопления и охлаждения, которая повысит энергоэффективность здания и его устойчивость к изменениям климата.
Продолжая работы, в 2026 году запланирована и техническая реконструкция инфраструктуры на цокольном (подвальном) этаже павильона: замена полов, обновление систем канализации и водоснабжения, строительство новых холодильных камер и системы охлаждения на CO₂, а также модернизация электропроводки. Эти улучшения необходимы, чтобы помещения полностью соответствовали нормам оборота пищевых продуктов и требованиям безопасности. На заключительном этапе предусмотрена адаптация внутренних помещений под мясную торговлю: установка торговых прилавков, витрин и холодильного оборудования, а также монтаж соответствующих систем вентиляции и навигации. После завершения работ весной 2027 года планируется перевести продавцов мясной продукции Рижского Центрального рынка в обновленный павильон, тем самым обеспечив непрерывность работы рынка.
Как сообщалось ранее, в рамках реализации концепции развития Рижского Центрального рынка начато поэтапное обновление павильонов и временная ротация, чтобы сохранить непрерывность работы рынка, развивать новые функции и одновременно сохранять уникальное культурно-историческое наследие. Концепция предусматривает, что до 2029 года должны быть восстановлены и соответствующим образом обустроены все павильоны рынка. Речь идет не только о визуальных изменениях интерьера, но и об усилении почти столетних конструкций, замене кровли, ремонте подвальных этажей и других работах.
В ближайшее время Rīgas nami планирует объявить открытый конкурс эскизных предложений на разработку единой дизайн-концепции Рижского Центрального рынка. Она охватит как решения для интерьеров павильонов, так и благоустройство уличного пространства (территории) рынка. Итоги конкурса планируется подвести к весне 2026 года, и они напрямую повлияют на визуальные и функциональные решения внутри павильонов — используемые отделочные материалы, модули торговых прилавков, систему навигации и информации и др. Цель — добиться того, чтобы после реконструкции павильоны гармонично вписывались в единую визуальную идентичность и тематическую концепцию Центрального рынка вместе с другими обновленными павильонами и рыночными площадями.