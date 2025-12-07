Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое. А что будет с ценами на продукты?

Андрей Карвацкий, владелец нескольких торговых точек на рижском Центральном рынке, говорит: в этом году он платит аренду — 42 евро за квадратный метр объекта в Гастрономическом павильоне. С первого января будет 75 евро. К тому, что цена за аренду вырастет, торговцы были готовы, так как повышение было и в прошлом году — однако никто не ожидал, что оно будет настолько резким. «Пару дней назад ко мне на почту пришло письмо, что арендная плата поднимается практически в два раза — на 85%. Нас об этом никто не оповестил. Поставили нас перед фактом, что вы должны прийти и заключить договор новый аренды. Мы просто все в растерянности — не знаем, что нам дальше делать, как нам дальше работать. Когда мы увидели эти цифры — нам стало страшно. Вы поймите — в два раза!