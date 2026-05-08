Министр обороны Латвии взял отпуск после инцидента с дронами, чтобы похоронить родственника
Министр обороны Андрис Спрудс с сегодняшнего дня до воскресенья будет в отпуске в связи с похоронами родственника.
Министр подтвердил агентству LETA, что наступил момент, когда наряду с рабочими обязанностями особенно важно быть рядом с семьей. В эти дни он будет в краткосрочном отсутствии в Польше, где проводит в последний путь дедушку своих детей.
При этом, независимо от места нахождения, Андрис Спрудс продолжит выполнять свои основные обязанности и оставаться на связи с коллегами в министерстве и Национальных вооруженных силах.
Информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis свидетельствует, что отпуск Спрудсу предоставлен с сегодняшнего дня до воскресенья. На время его отпуска исполняющим обязанности министра обороны назначен министр сообщения Атис Швинка.
Вопрос о том, насколько действия Спрудса на посту соответствуют ожиданиям, актуализировался после того, как в четверг в воздушное пространство Латвии со стороны России залетели несколько беспилотников. Один из них упал в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов.
Позднее премьер-министр Эвика Силиня заявила, что недовольна тем, как поздно жители были проинформированы о случившемся. Сам Спрудс признал, что вопрос о том, не была ли сотовая рассылка запоздалой, является обоснованным. По его словам, необходимо оценить, что сработало, а что нет.
После этого оппозиционные политики выступили с требованием отставки Спрудса.