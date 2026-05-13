В Риге без дождя и до +17 градусов: прогноз на четверг
После прохладной ночи в Латвии станет немного теплее: днем воздух прогреется до +17 градусов, но на западе страны погоду могут испортить дождь и гроза.
Ночью небо будет в основном облачным, лишь местами оно прояснится. В отдельных районах страны ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый до умеренного ветер южных направлений, температура воздуха опустится до +3…+7 градусов.
В Риге ночь также будет облачной, но сухой. Будет дуть слабый южный ветер. Воздух остынет до +5…+6 градусов.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, однако на западе страны облаков станет больше. Там, начиная с послеобеденного времени, ожидается дождь, местами возможна гроза. Сохранится слабый до умеренного ветер южных направлений, во время грозы порывы могут достигать 14 м/с. Воздух прогреется до +12…+17 градусов.
В столице днем погода будет частично облачной, а во второй половине дня небо станет яснее. Осадки не ожидаются. Ветер продолжит слабо дуть с юга. Температура воздуха повысится до +15…+17 градусов.