В Риге без дождя и до +17 градусов: прогноз на четверг

Днем солнце будет чередоваться с облаками, однако на западе страны облаков станет больше. Там, начиная с послеобеденного времени, ожидается дождь, местами возможна гроза. Сохранится слабый до умеренного ветер южных направлений, во время грозы порывы могут достигать 14 м/с. Воздух прогреется до +12…+17 градусов.