ООН оценила ситуацию с правами человека в Латвии: стране дали 244 рекомендации
Как сообщает латвийское Министерство иностранных дел, 11 мая 2026 года рабочая группа Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека рассмотрела ситуацию с правами человека в Латвии.
Глава латвийской делегации, государственный секретарь Министерства иностранных дел Анджей Вилумсонс, представил национальный доклад Латвии о проделанной работе в сфере прав человека с 2021 года.
А. Вилумсонс подчеркнул прогресс Латвии в укреплении правового государства, интеграции общества, предотвращении насилия в отношении женщин, продвижении гендерного равенства в сфере занятости и образования, внедрении Национального плана действий «О женщинах, мире и безопасности», а также создании института гражданского партнерства. Также были отмечены ратификация Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (OPCAT) и Стамбульской конвенции.
В подготовке и рассмотрении латвийского доклада участвовали представители отраслевых министерств и Генеральной прокуратуры. В процессе подготовки доклада также проходили консультации с гражданским обществом.
В рассмотрении ситуации с правами человека в Латвии приняли участие 81 государство — член ООН. Большинство стран положительно оценили проделанную Латвией работу по укреплению прав человека, например, ратификацию Стамбульской конвенции, продвижение гендерного равенства, создание института партнерства, содействие социальной интеграции и работу в сфере общественной интеграции.
В ходе Универсального периодического обзора Латвия получила 244 рекомендации — предложения других государств — членов ООН по дальнейшему совершенствованию защиты и обеспечения прав человека. В рекомендациях чаще всего подчеркивалась необходимость продолжать работу по предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия, в том числе обеспечивая полное и эффективное выполнение Стамбульской конвенции. В ряде рекомендаций был сделан акцент на борьбе с языком ненависти и преступлениями на почве ненависти, предотвращении дискриминации, защите прав детей, обеспечении прав лиц с инвалидностью, предотвращении торговли людьми, гендерном равенстве, социальной интеграции, защите прав меньшинств, мигрантов, беженцев, просителей убежища и ЛГБТ-персон, а также доступности процедур предоставления убежища.
Латвия оценит все полученные рекомендации и после их рассмотрения в Кабинете министров представит ООН свое мнение по каждой из них.
В рамках Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека ситуация с правами человека в каждой стране — члене ООН оценивается раз в пять лет. Ранее ситуацию с правами человека в Латвии рассматривали в 2011, 2016 и 2021 годах.