ООН оценила ситуацию с правами человека в Латвии: стране дали 244 рекомендации

В ходе Универсального периодического обзора Латвия получила 244 рекомендации — предложения других государств — членов ООН по дальнейшему совершенствованию защиты и обеспечения прав человека. В рекомендациях чаще всего подчеркивалась необходимость продолжать работу по предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия, в том числе обеспечивая полное и эффективное выполнение Стамбульской конвенции. В ряде рекомендаций был сделан акцент на борьбе с языком ненависти и преступлениями на почве ненависти, предотвращении дискриминации, защите прав детей, обеспечении прав лиц с инвалидностью, предотвращении торговли людьми, гендерном равенстве, социальной интеграции, защите прав меньшинств, мигрантов, беженцев, просителей убежища и ЛГБТ-персон, а также доступности процедур предоставления убежища.