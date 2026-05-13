Театр против смартфонов: новое правило в Dailes вызвало недоумение у латвийской публики

Мнения зрителей по поводу нововведения разошлись, в том числе есть те, кто видит в этом определенное ущемление своих прав. Переводчица Силвия Брице, которая перевела с английского языка пьесу Айн Рэнд "Источник", на просмотре которой впервые было введено такое ограничение, описала в социальных сетях свой первый опыт "заклеивания камеры" так: "Чувствовала себя не униженной, а скорее участницей абсолютно глупого мероприятия, которому подчинилась из уважения к театру". В свою очередь театральный критик Зане Радзобе отмечает: "Надо признать, что мне доводилось бывать на мероприятиях, в том числе в театрах, где телефоны сдают в камеру хранения или закрывают в недоступном месте. Это нормально".