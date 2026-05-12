Из-за одной ошибки может загореться мусоровоз: жителей просят сдавать такие вещи отдельно

Все виды старой и непригодной бытовой и электротехники классифицируются как отходы экологически вредных товаров, поскольку они могут содержать опасные для окружающей среды и человека вещества. Если батареи или электроприборы не передаются на переработку, при попадании в окружающую среду они могут вызвать токсическое загрязнение, вредное для природы и здоровья людей. Электрооборудование и батареи содержат ряд опасных химических веществ, в том числе свинец, кадмий, олово, ртуть и другие.