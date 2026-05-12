Из-за одной ошибки может загореться мусоровоз: жителей просят сдавать такие вещи отдельно
Рижское самоуправление напоминает: литиевые батареи, старые мобильные телефоны, ноутбуки, электронные сигареты и другие устройства с литиевыми аккумуляторами нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов. Для них предназначены специальные пункты приема.
Электроника с литиевыми батареями, выброшенная в бытовой мусор, не только загрязняет окружающую среду, но и может стать причиной возгорания в мусоровозах, где отходы прессуются. Например, в начале мая на улице Латгалес, 150 произошел пожар в мусоровозе. Чтобы не допустить более серьезных последствий, работникам пришлось вынужденно выгрузить мусор на твердое покрытие. После проверки было установлено, что причиной возгорания стали электронные устройства с литиевыми батареями.
Департамент жилья и окружающей среды Рижского самоуправления указывает, что из-за неправильной сортировки загораются не только грузы мусоровозов, но и контейнеры на площадках для отходов. Это может угрожать жизни и безопасности жителей, а также движимому и недвижимому имуществу рядом с местом возгорания.
Все виды старой и непригодной бытовой и электротехники классифицируются как отходы экологически вредных товаров, поскольку они могут содержать опасные для окружающей среды и человека вещества. Если батареи или электроприборы не передаются на переработку, при попадании в окружающую среду они могут вызвать токсическое загрязнение, вредное для природы и здоровья людей. Электрооборудование и батареи содержат ряд опасных химических веществ, в том числе свинец, кадмий, олово, ртуть и другие.
Рижское самоуправление напоминает, что батареи, старые мобильные телефоны и другую электротехнику можно бесплатно сдать в нескольких официальных пунктах приема по всему городу. Их можно:
- оставить в специальных коробках для сбора батареек, размещенных в торговых точках;
- воспользоваться возможностями сдачи, которые предлагают системы ответственности производителей на сайте skiroviegli.lv;
- сдать батареи на автозаправочных станциях;
- воспользоваться услугами операторов по обращению с отходами, которые предлагают предприятиям и офисам специальные коробки для хранения и сбора батареек.
Старую электротехнику бесплатно принимают на всех площадках CleanR для сдачи сортированных отходов в Риге — на улице Виеталвас, 5b и улице Спилвес, 8e. Если техника еще работает, но больше не нужна, ее можно сдать в пункт обмена бывшими в употреблении вещами CleanR на улице Виеталвас, 5b в Риге.
В Риге также размещены семь пунктов приема опасных бытовых отходов и отходов экологически вредных товаров. На карте Рижского самоуправления они отмечены красным цветом.
В этих пунктах у жителей бесплатно принимают:
- масла;
- масляные фильтры;
- отходы лаков и красок;
- ртутные отходы;
- люминесцентные лампы;
- органические растворители;
- неиспользованные лекарственные препараты;
- химикаты;
- использованные батарейки;
- использованные картриджи для принтеров и копиров;
- загрязненную тару.